الوطني للتنمية الصناعية السعودي: إنجاز أكثر من 60 مشروعا صناعيا

كشف المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي ، عن إنجاز أكثر من 60 مشروعا صناعيا 33 في المائة منها قائمة أو قيد التنفيذ برأسمال استثماري بلغ نحو 20 مليار ريال، ووفر نحو سبعة آلاف وظيفة مباشرة.



وقال المهندس نزار الحريري الرئيس التنفيذي للمركز، إن العمل جار حاليا على إكمال ذلك بمشاريع استثمارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 74 مليار ريال، ستعمل على توفير ما يزيد على 34 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عقد شراكات مع ما يزيد على 20 شركة محلية وعالمية بهدف تطوير فرص الاستثمار الصناعي وتمكين وتوطين الصناعات المهمة في المملكة.



وبشأن أبرز المنجزات المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري، وكذلك المشاريع المتوقع العمل عليها خلال العام المقبل 2021، أوضح الحريري، أن المركز الذي كان يطلق عليه سابقا "البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية" يقوم بعديد من المهام وعلى الصعد كافة، ولديه برامج قائمة، بعضها اكتمل وبعضها جار العمل على إكماله في الفترة القليلة المقبلة.



ومن هذه المشاريع، بحسب الحريري، صناعة المنتجات المعدنية، والتوسع في أنشطتها التعدينية، وصناعة التصنيع الغذائي والمعدات ومستلزمات الوقاية الطبية والأدوية البيولوجية واللقاحات، التي يقود جهودها تحت مظلة وزارة "الصناعة والثروة المعدنية" لتسريع جلب هذه التقنية المهمة والمفصلية إلى المملكة والمنطقة، إضافة إلى تطوير صناعات تحويلية جديدة وذات قيمة مضافة تدعم رؤية المملكة 2030.



وأضاف، أنه سيكون هناك تركيز للجهود المتعددة لتطوير الصناعات الواعدة والمتقدمة، مثل صناعة السيارات والطائرات والسفن، والمعدات والأجهزة الكهربائية التي تخص الصناعات الأساسية وتحلية المياه، مع ربطها بالذكاء الاصطناعي لتوفير المدخلات الرئيسة محليا ودوليا للخروج بمنتجات قادرة على المنافسة عالميا.

وأشار إلى أن المركز يعمل على مشاريع تجمع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، حيث يتركز الجهد فيها على زيادة معدلات التصنيع المحلي للبوليمرات، سعيا منها إلى رفع جودة المنتج السعودي النهائي والدفع به إلى الأسواق العالمية، مع دراسة جميع التحديات التي تواجه صناعات مثل سيليكون المنجنيز، مع مراجعة التنافسية في قطاع الحديد في المملكة وتقديم خطة شاملة تتناسب مع المتغيرات العالمية.



