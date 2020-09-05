نادية الجندي تستعيد ذكريات زيارة أحمد زويل لصناع عمل "من أطلق الرصاص على هند علام"

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أستعادت الفنانة نادية الجندي ذكريات زيارة الراحل أحمد زويل لصناع عمل مسلسل "من أطلق الرصاص علي هند علام" .



حيث نشرت نادية الجندي مجموعة من تلك الزيارة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



وكتبت : أثناء لقائي بالعالم الكبير الدكتور أحمد زويل الله يرحمه يارب بعد عرض مسلسل "من أطلق الرصاص علي هند علام" ، وتكريمه لنا بسبب طرح موضوع مهم وجرئ لأول مرة وهو اغتيال العلماء خارج مصر ومشكلة البحث والتقدم العلمي موطاردة جهات أجنبية للعلماء المصريين النابهين لسرقة ابحاثهم أو منعهم من العودة بها إلي نصر ، كان لقاء جميل ورائع بعتز بيه جدا مع شخصية رائعة ومعانا كاست العمل الكاتب الكبير يسري الجندي والمنتج محمد فوزي والمخرج خالد بهجت والفنان شريف حلمي .





والجدير ذكره أن أخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة " ، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

