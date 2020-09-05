"الباز" عن واقعة السيدة بخيتة: القدر تدخل لإنقاذ المسنة (فيديو)





وفي سياق منفصل، وجهت السيدة بخيتة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساعدته لها لتلقي العلاج.



وقالت السيدة بخيتة: "شكرًا يا سيادة الرئيس، أخدوني وجابوني المستشفى وعطوني مبلغ ووقفوا معايا، ونشكرك كتير يا سيادة الرئيس، وربنا يخليك ويبارك لك في عيالك ويحميكم وينجيكم ويكفيكم شر ولاد الحرام".



علق الإعلامي محمد الباز، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيدة المسنة "بخيتة"، التي أمر الرئيس بعلاجها ورعايتها، قائلًا: "هذا اللقاء كان بمحض الصدفة ولم يكن مرتب له من قبل، مشيرا إلى أن جميع لقاءات الرئيس السيسي بالمواطنين تكون غير مرتبة.وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج"آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم السبت إن لقاء الرئيس بالسيدة هو مشهد إلهي عبقري، مشيرا إلى أن القدر تدخل لإنقاذ السيدة المسنة.وأنتقد الإعلامي، رفض بعض المسئولين في المنظومة الصحية علاج السيدة المريضة قائلًا: رفضوا يعطوها دواء اللي عايزه.. ولما قابلت الرئيس أرسلوا لها الدواء".كانت السيدة المسنة قد استوقفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة، خلال إحدى الجولات الميداينة لمتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلة له: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضوا قبولى"، ورد الرئيس السيسى، على السيدة المسنة قائلا "عنينا ليكى".ووجه الرئيس السيسى، بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بالسيدة لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة، وهو ما ردت عليه المسنة بالدعاء للرئيس السيسى قائلة: "إن شاء لله يراضيك ويباركلك وينجيك وما حد يضرك ويخليلك ولادك ويبارك فيك ويراضيك".