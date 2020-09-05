آسر ياسين يفاجئ جمهوره بأطلالته "في كل أسبوع يوم جمعه"

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نشر الفنان آسر ياسين صورة كارةتير للشخصية التي يقدمها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعهة وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "



وكانت الصورة ل" ياسين " من دورة في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعه وظهر فيها في مظهر غير منظم وشعر ولحية غير مهذبين.



وعلق" آسر"علي الصورة قائلاً :" خطيرة " حيث أهداها له أحد من جمهوره وهي صورة مرسومة برسم كاريكاتير.



يشار إلى أن مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة كل من آسر ياسين، منة شلبى، سوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وآخرون، تأليف ابراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.