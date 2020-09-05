آسر ياسين يفاجئ جمهوره بأطلالته "في كل أسبوع يوم جمعه"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
Advertisements

نشر الفنان آسر ياسين صورة كارةتير للشخصية التي يقدمها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعهة وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "

وكانت الصورة ل" ياسين " من دورة في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعه وظهر فيها في مظهر غير منظم وشعر ولحية غير مهذبين.

وعلق" آسر"علي الصورة قائلاً :" خطيرة " حيث أهداها له أحد من جمهوره وهي صورة مرسومة برسم كاريكاتير.

يشار إلى أن مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة كل من آسر ياسين، منة شلبى، سوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وآخرون، تأليف ابراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.
آسر ياسين يفاجئ جمهوره بأطلالته في كل أسبوع يوم جمعه

أخبار تهمك

ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

منذ ساعتين

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

منافسا الأهلي والزمالك.. الوداد والرجاء مُهددان بالحرمان من المشاركة في البطولات الإفريقية

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ حوالي 4 ساعات

التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة

منذ ساعة

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

عاجل – مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

10:03 م

الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

11:40 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب