بسبب حالة الطقس رفع درجة الاستعداد لسوء الأحوال الجوية بسفاجا (صور)



أوضحت "المغربي" أن مدينة سفاجا وحتى قرية النصر بالكيلو 85 تشهد حالة استقرارا في الأحوال الجوية.



وأضافت " المغربي" أنه نتيجة هطول امطار غزيرة على طريق سفاجا _سوهاج، تم تشكيل لجنة عاجلة لفحص الطرق وتوفير احتياجات قرية النصر بالكيلو 85 بالتنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمدينة سفاجا، تحسبا لهطول أمطار بسبب التغير المفاجئ في الأحوال الجوية.



وأشارت "رئيس المدينة" إلى أن اللجنة المشكلة من إدارة الأزمات والدفاع الشعبي والمتابعة والمشتريات والحملة الميكانيكية والإنتاج والتعاون قامت بتمشيط الطريق من الكيلو ٥ وحتى الكيلو ٤٠ في الاتجاهين، ولا يوجد أي قطع او تجمعات مياه.



لافتة إلى أنه تقدم تقديم العون للسيارات المعطلة على طريق سفاجا سوهاج، وتم تجهيز الكافتيريات والمسجد بالكيلو ٤٠ لاستقبال اي سيارات بالطريق.





أكدت "المغربي" على فتح طريق سفاجا قنا وكمين كيلو 5 أمام المركبات، فين حين ان طريق سفاجا سوهاج مازال مغلق لوجود كسر وَتلفيات من الكيلو ٣٤ حتى الكيلو ٤٠، وتم التواصل مع هيئية الطرق لإصلاح الطريق وتسيير حركة المرور به.



كما تفقدت "رئيس المدينة" اصطفاف المعدات وتوزيع مجموعات الأزمات على النقاط الحيوية بالمدينة والاكمنة والتأكد من تأهب واستعداد كافة القطاعات بالإجراءات للازمة لمواجهة اي تغيرات مفاجأة في الجو.





وفى سياق آخر تابع اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير مساء اليوم السبت، موقف السيول بطريق القصير قفط.



وأكد نصر أنه تم متابعة الموقف من خلال مصدرين، أحدهما من الاستكشاف الامنى الذى قام بتفقد الطريق، حيث أكدت القوة الأمنية أن السيول تتمركز فى الكيلو ١٣٥ خارج كردون المدينة وفى الكيلو ٥٠ و٨٠، والمصدر الثانى من السيارات القادمة من محافظة قنا، الذين أكدوا أن حدودنا آمنة.



وأشار رئيس المدينة إلى أن الحالة مستقرة حتى الآن، مؤكدا أن المدينة على استعدادا تام لمجابهة الأخطار.



كان رئيس مدينة القصير تلقى اخطارا بغلق طريق القصير قفط بسبب السيول، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة كافة الأخطار المحتملة للحفاظ على سلامة المواطنين.



أعلنت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم السبت، رفع درجة الإستعداد القصوي والطوارئ بكافة القطاعات بالمدينة بسبب أحوال الطقس.