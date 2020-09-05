تعرف على مجموعة منتخب الجزائر في كأس العالم لكرة اليد 2021

اقيمت اليوم السبت، عند سفح الأهرامات، مراسم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021)، واستعادة من خلالها ذكريات بطولة كأس الأمم الإفريقية للكبار والشباب عام 2019، وخروجهما بشكل يليق بعظمة تاريخ مصر.





وتنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 و حتى 31 يناير القادم، بمشاركة 32 منتخب لأول مرة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة.





وتم تقسيم المنتخبات المشاركة بالمونديال إلى 8 مجموعات، على أن تخوض 3 جولات في مرحلة المجموعات، وسيتم استبعاد صحاب المركز الأخير في كل مجموعة.





وتتواجد مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات السويد والتشيك والمنتخب المتأهل من أمريكا الجنوبية.





ويتواجد المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب الفرنسي آلان بورت في المجموعة السادسة، بجانب كل من فرق البرتغال، أيسلندا، المغرب، في مهمة سهلة للغاية.





وسيعود الأخضر إلى المنافسة بعد غيابهم عن الطبعتين الاخيرتين (فرنسا 2017 ) و المانيا و الدنمارك سنة 2019.





ويقدم لكم الفجر الرياضي نتائج قرعة بطولة كأس العالم 2021 كاملة كالآتي:-





المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - الرأس الأخضر

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - آيسلندا - المغرب

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلا روسيا - كوريا الجنوبية - روسيا









وقد جاءت مواعيد البطولة كالآتي:-





الدور الأول: من 13 إلى 19 يناير.





الدور الرئيسي: من 20 إلى 25 يناير.





دور الثمانية: 27 و28 يناير.





مباراتا الدور قبل النهائي: 29 يناير.





المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث: 31 يناير.



