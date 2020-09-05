تعرف على مجموعة منتخب الجزائر في كأس العالم لكرة اليد 2021

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
اقيمت اليوم السبت، عند سفح الأهرامات، مراسم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021)، واستعادة من خلالها ذكريات بطولة كأس الأمم الإفريقية للكبار والشباب عام 2019، وخروجهما بشكل يليق بعظمة تاريخ مصر.

وتنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 و حتى 31 يناير القادم، بمشاركة 32 منتخب لأول مرة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة بالمونديال إلى 8 مجموعات، على أن تخوض 3 جولات في مرحلة المجموعات، وسيتم استبعاد صحاب المركز الأخير في كل مجموعة.

وتتواجد مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات السويد والتشيك والمنتخب المتأهل من أمريكا الجنوبية.

ويتواجد المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب الفرنسي آلان بورت في المجموعة السادسة، بجانب كل من فرق البرتغال، أيسلندا، المغرب، في مهمة سهلة للغاية.

وسيعود الأخضر إلى المنافسة بعد غيابهم عن الطبعتين الاخيرتين (فرنسا 2017 ) و  المانيا و الدنمارك سنة 2019.

ويقدم لكم الفجر الرياضي نتائج قرعة بطولة كأس العالم 2021 كاملة كالآتي:-

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - الرأس الأخضر
 
المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس  - البرازيل - بولندا
 
المجموعة الثالثة: كرواتيا -  قطر  - اليابان - أنجولا
 
المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية
 
المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا  - فرنسا  - ممثل أمريكا الشمالية
 
المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر  - آيسلندا - المغرب
 
المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية
 
المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلا روسيا  - كوريا الجنوبية - روسيا


وقد جاءت مواعيد البطولة كالآتي:-

الدور الأول: من 13 إلى 19 يناير.

الدور الرئيسي: من 20 إلى 25 يناير.

دور الثمانية: 27 و28 يناير.

مباراتا الدور قبل النهائي: 29 يناير.

المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث: 31 يناير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال اليد مصر الفجر الجزائر

أخبار تهمك

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ 35 دقيقة

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و نصف

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 11 ساعة

دياز: زيدان كلمة السر في انتقالي إلى ميلان

منذ ساعة

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ حوالي 5 ساعات

دعم البحرين.. مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ ساعتين

ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

قرعة كأس العالم لكرة اليد تضع "الأخضر السعودي" بالمجموعة الثالثة

موعد قرعة كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة لها

قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021.. مجموعات حديدية وأخري متوازنة ومصر تصطدم بالسويد

عاجل - تعرف على نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

تعرف على مجموعة منتخب تونس في كأس العالم لكرة اليد 2021

تعرف على مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم لكرة اليد 2021

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

10:29 م

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

10:01 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب