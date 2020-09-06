آخرها العراق.. كيف دعمت مصر الدول العربية في أزمة كورونا

دورا محوريا تلعبه الدولة المصرية علي جميع الأصعدة وفي مختلف المحافل الدولية، ولا يقتصر دور مصر في الشأن السياسي فقط، ولكن أمتد خلال مواجهة جائحة كورونا والتي طالت دول العالم، لتقف مصر وتقدم يد العون لعدد كبير من الدول العربية والأفريقية والأوروبية.



أدوات طبية ومستلزمات إعاشة ومواد طبية من خلال جسر جوي،كلفت به القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الدول العربية والأفريقية والأوروبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وفيما يلي نرصد ابرز الدول التي حرصت الدولة المصرية علي مساعدتها ومساندتها خلال انتشار فيروس كورونا.



العراق

أرسلت مصر، طائرة محملة بمساعدات ومستلزمات طبية وقائية عاجلة إلى العراق، تعبيرًا عن تضامنها مع حكومة وشعب العراق، في دعم الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا، التي تعاني منها جميع دول العالم.



وتأتي تسيير الرحلة الجوية من جانب الحكومة المصرية في إطار تقديم الدعم والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة ومنها العراق، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي نواجهها جميعًا، وبما يُعبّر عن عمق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين



ومن جانبه فقد أكد الدكتور محمد جاد، مستشار وزارة الصحة المصرية لشؤون العلاقات الصحية الخارجية، والذي حضر مراسم تسليم المساعدات الطبية، نائبًا عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الشحنة الطبية اشتملت ما يزيد على 14 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضم الأقنعة الطبية والملابس الواقية وكواشف الاختبار، الخاصة جميعها بعمل الأطقم الصحية.



جنوب السودان

استقبل مطار جوبا الدولي، شحنة مساعدات طبية مصرية مرسلة إلى دولة جنوب السودان لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كان في استقبال طائرة المساعدات، وزيرة الصحة بجنوب السودان إليزابيث أشوي، ووكيل الوزارة الدكتور ميان ماشوت، وعدد من المسئولين بوزارة الخارجية بجنوب السودان.



وكانت طائرة المساعدات تحمل مستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار التضامن المصري مع الأشقاء بجنوب السودان لمواجهة الأزمة الراهنة.



اليمن

حرصت الدولة المصرية علي تجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، وذلك للوقوف بجانب الشعب اليمني في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن.



فيما تم نقل المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية وتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض وتأتي تلك المساعدات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركة في تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء اليمنيين لمجابهة لانتشار فيروس كورونا.



جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا

أرسلت مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي شحنة مساعدات طبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا، لمساعدتهما على مواجهة فيروس كورونا الجديد وذلك عن طريق طائرة نقل عسكرية من طراز «اليوشن» والتي أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا.



فيما لم يقف دور مصر في دعم الدول التي تعرضت لجائحة كورونا عند هذا الحد، ولكن قامت مصر بإرسال مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا وأمريكا وغيرها من الدول.