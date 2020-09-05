طالبة بدرجة مزارع.. قصة تفوق سماح هاني في الثانوية العامة.. ومفاجأة من رئيس جامعة الإسكندرية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرض برنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" مقطع فيديو يرصد مشكلة طالبة الثانوية العامة سماح هاني التي حصلت على 98% في الثانوية العامة وهي تعمل كمزارعة بسبب حالتها المادية الصعبة على غرار الطالب إبراهيم عبد الناصر صاحب الفيديو المتداول بالطالب بائع الفريسكا.

وقالت سماح خلال التقرير إن والدها والدتها منفصلين منذ كانت والدتها حامل بها وأنها كانت تعمل مع ولدتها صباحًا في كعاملة زراعية من أجل توفير احتياجات تعليمها، وأنها لم ترى والدها إلا مرة واحدة فقط ولكنها أصرت على تحقيق حلم والدتها في التفوق والنجاح والالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

من جانبه استجاب الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، لحالة الطالبة سماح وقال في اتصال هاتفي بالبرنامج إنه سيتم توفير منحة كاملة للطالبة، وسيوفر لها إقامة في المدينة الجامعية بالتغذية، مع منحها مبلغ شهري يساعدها على توفير متطلبات الحياة دون الحاجة إلى العمل أثناء الدراسة مع إتاحة مجموعة من الدورات التأهيلية لها لتأهيلها لسوق العمل.

وكان انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".

وأضاف: "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي".

وفي ذات السياق قال إبراهيم عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.

واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".

وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وأنشأ صفحة عبر الفيسبوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.

وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.

وأضاف طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية، موضحا أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.

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