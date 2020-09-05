رئيس مدينة القصير يتابع موقف السيول بطريق القصير قفط (صور)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تابع اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير مساء اليوم السبت، موقف السيول بطريق القصير قفط.

وأكد نصر أنه تم متابعة الموقف من خلال مصدرين، أحدهما من الاستكشاف الامنى الذى قام بتفقد الطريق، حيث أكدت القوة الأمنية أن السيول تتمركز فى الكيلو ١٣٥ خارج كردون المدينة وفى الكيلو ٥٠ و٨٠، والمصدر الثانى من السيارات القادمة من محافظة قنا، الذين أكدوا أن حدودنا آمنة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحالة مستقرة حتى الآن، مؤكدا أن المدينة على استعدادا تام لمجابهة الأخطار.

كان رئيس مدينة القصير تلقى اخطارا بغلق طريق القصير قفط بسبب السيول، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة كافة الأخطار المحتملة للحفاظ على سلامة المواطنين.


كانت أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر، 4 طرق من وإلى المحافظة بسبب سقوط سيول بمناطق جبلية مختلفة، وكذلك عاصفة ترابية بالتنسيق مع المحافظات الأخرى.


وأكدت إدارة مرور البحر الأحمر عن إغلاق طريق غارب - الشيخ فضل بسبب سقوط سيل بالكيلو 90 باتجاه محافظة المنيا، كذلك تم غلق طريق سفاجا- سوهاج بعد سقوط سيول بالكيلو 85 باتجاه سفاجا.

كما أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر طريق سفاجا - قنا، بسبب عاصفة ترابية باتجاه ونطاق محافظة قنا، كذلك طريق القصير قفط لسقوط سيل بطريق باتجاه مدينة القصير بالبحر الأحمر.

وكانت سقطت فى الساعات الأولى من مساء اليوم السبت سيول متوسطة ومتوقع غزارتها خلال الساعات القادمة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا.

وقال أحد أبناء القبائل القريبة من موقع سقوط السيول، أن السيل سقط على بعد قرابة 3 كيلو متر من الكيلو 85 الرابط ما بين طريق قنا سفاجا، وقرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وانتابت حالة من الفرحة القبائل البدوية القاطنة المنطقة بعد سقوط السيول حيث سبقت سقوط السيول هطول أمطار خفيفة بمناطق جبلية متفرقة.

من جانبه، أعلن مجلس مدينة سفاجا استعداده بالمعدات المختلفة تحسبا لوصول السيول للطريق أو المناطق السكنية البدوية القريبة من المنطقة.

رئيس مدينة القصير يتابع موقف السيول بطريق القصير قفط (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع موقف السيول بطريق القصير قفط (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع موقف السيول بطريق القصير قفط (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع موقف السيول بطريق القصير قفط (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع موقف السيول بطريق القصير قفط (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع موقف السيول بطريق القصير قفط (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع موقف السيول بطريق القصير قفط (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع موقف السيول بطريق القصير قفط (صور)

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