كل سنة وانتي في قلوبنا.. غادة رجب تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي
السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:23 م
أماني سلام
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يحل غدا علينا أول عيد ميلاد للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بعد وفاتها منذ 3 شهور.
وحرصت الفنانة غادة رجب،على استرجاع بعض الذكريات مع الفنانة رجاء الجداوي، ونشرت صورة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وعلقت رجب على الصورة قائلة "بكره 6/9 عيد ميلاد الغالية رجاء الجداوي كل سنة وانتي في قلوبنا كل سنة وانتي موجوده معانا بروحك وأخلاقك وطيبتك كل سنة وانتي حبيبتنا".
وحرصت الفنانة غادة رجب،على استرجاع بعض الذكريات مع الفنانة رجاء الجداوي، ونشرت صورة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وعلقت رجب على الصورة قائلة "بكره 6/9 عيد ميلاد الغالية رجاء الجداوي كل سنة وانتي في قلوبنا كل سنة وانتي موجوده معانا بروحك وأخلاقك وطيبتك كل سنة وانتي حبيبتنا".