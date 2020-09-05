كل سنة وانتي في قلوبنا.. غادة رجب تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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يحل غدا علينا أول عيد ميلاد للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بعد وفاتها منذ 3 شهور.

وحرصت الفنانة غادة رجب،على استرجاع بعض الذكريات مع الفنانة رجاء الجداوي، ونشرت صورة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وعلقت رجب على الصورة قائلة "بكره 6/9 عيد ميلاد الغالية رجاء الجداوي كل سنة وانتي في قلوبنا كل سنة وانتي موجوده معانا بروحك وأخلاقك وطيبتك كل سنة وانتي حبيبتنا".

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