الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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رفض مسؤولو النادي الأهلي، فكرة التعاقد مع إسلام عيسى، جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يرفض التعاقد مع إسلام عيسى

 رفض إدارة النادي الأهلي، فكرة التعاقد مع إسلام من بيراميدز، بعد عرضها من قبل أحد وكلاء اللاعبين بالفترة الأخيرة.

وأوضح مصدر أن مسؤولي الأهلي لا يعتقدون بأن إسلام عيسى البديل المناسب لرمضان صبحي بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة مع بيراميدز.

وكشف المصدر أن لدى مسؤولي النادي الأهلي، عدة خيارات أفضل من إسلام عيسى، وأولها عودة محمد شريف بعد انتهاء إعارته مع إنبي والتعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي أعلنوا رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى بيراميدز بداية الموسم الكروي الجديد.

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