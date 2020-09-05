أمين مجلس البيئة السوداني: مصر مدت يد العون بعد الفيضان ومنذ كورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:53 م
أسامة كمال
أسامة كمال
الفجر الفني
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قال الدكتور بشرى حامد، الأمين العام لمجلس البيئة السوداني، إن الأمطار والسيول تزامن مع ارتفاع منسوب النيل بشكل غير مسبوق لاول مرة منذ 100 عام؛ ما أدى لتضرر البنية التحتية وخسائر في الأملاك والأرواح.

وأضاف خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم السبت، أن إعلان حالة الطوارئ جاء بعد تشاور وتفكير وبحث، خصوصا بعد زيادة الأزمة وتفاقهمها.

وأوضح أن مصر بدأت بالدعم بدون أي طلب رسمي من السودان، متابعا: "مصر مقدامة وسبّاقة منذ جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة تقدم المعونات والمساعدات، أما بقية الدول العربية فهي لا تختلف كثيرا".

قرر مجلس الأمن والدفاع السودانى اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية" وإعلان حالة الطوارئ فى كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التى ضربت البلاد.

وحسب آخر تقرير للمجلس القومى للدفاع المدنى بالسودان، ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات فى مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 94 وفاة، و 46 مصابا، فيما أنهار 20 ألفا و 975 منزلا بشكل كلي، و 37 ألفا و 516 منزلا بشكل جزئي.

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