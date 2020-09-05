الالومنيوم يهزم سمسطا ويلاقي الإتصالات وديا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
نجح فريق نادي الألومنيوم، في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بمعسكر الأسيوطي، عقب تغلبع على فريق مركز شباب سمسطا، بهدفين مقابل هدف، استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني.

سجل هدفي الألومنيوم، مدافع سمسطا في مرماه، وماهر العشري، وكان الفريق الحمادي حقق الفوز على فريق الفيوم بثنائية نظيفة، في أولى مبارياته الودية بالمعسكر.

ويواجه فريق الالومنيوم عصر الأحد فريق نادي المصرية للاتصالات، فيما يقابل فريق تليفونات بني سويف يوم الاثنين، على أن يختتم تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، ليعود بعدها لنجع حمادي لمواصلة الاستعدادات لمواجهة نادي طهطا، في أولى جولات الفريق الخمسة المتبقية علي نهاية المسابقة.

يذكر ان فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سمسطا المقابل الالومنيوم

أخبار تهمك

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ ساعتين

ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

منذ 33 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

دياز: زيدان كلمة السر في انتقالي إلى ميلان

منذ ساعة

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ ساعتين

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

دعم البحرين.. مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

الألومنيوم يواصل الانتصارات ويفوز على سوهاج بثنائية

الألومنيوم بين طموح العودة للممتاز وسخونة المنافسة في الصعيد

القسم الثاني.. إشتعال المنافسة بالمجموعة الأولى بعد تعادل البنك والتليفونات

تذكرة التأهل للممتاز تغازل 3 فرق بالمجموعة الأولى

أرقام الألومنيوم في المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني

هدافو الألومنيوم خلال 17 مباراة بالموسم الحالي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

10:29 م

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

10:01 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب