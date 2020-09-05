الالومنيوم يهزم سمسطا ويلاقي الإتصالات وديا

Advertisements

نجح فريق نادي الألومنيوم، في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بمعسكر الأسيوطي، عقب تغلبع على فريق مركز شباب سمسطا، بهدفين مقابل هدف، استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني.



سجل هدفي الألومنيوم، مدافع سمسطا في مرماه، وماهر العشري، وكان الفريق الحمادي حقق الفوز على فريق الفيوم بثنائية نظيفة، في أولى مبارياته الودية بالمعسكر.



ويواجه فريق الالومنيوم عصر الأحد فريق نادي المصرية للاتصالات، فيما يقابل فريق تليفونات بني سويف يوم الاثنين، على أن يختتم تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، ليعود بعدها لنجع حمادي لمواصلة الاستعدادات لمواجهة نادي طهطا، في أولى جولات الفريق الخمسة المتبقية علي نهاية المسابقة.



يذكر ان فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.