في يوم المسرح المصري.. تعرف على رواده الذين أصبحوا جزء لا يتجزأ منه

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في مثل هذا اليوم الخامس من سبتمبر، خمسون مبدعا بين مؤلف ومخرج وناقد وممثل راحوا ضحية فاجعة هى الأبشع من نوعها فاجعة "محرقة بني سويف" التي اهتز لها الوسط الثقافي عامة والوسط المسرحي خاصة ليتحول ذلك اليوم لاحتفال بيوم المسرح المصري.



سوف نكون بحاجة للتعرف على أهم رواد هذا المجال لا يُمكننا بأية حال من الأحوال الحديث عن المسرح المصري ورواده والسابقين به دون أن نمر بشخص عظيم في هذا الفن مثل الفنان الكبير نجيب الريحاني.



لم يُشارك في عدد كبير جدًا من المسرحيات وليس له إرث كبير في هذا العالم المسرحي إلا أن الأعمال التي شارك بها كانت كفيلة بحفر اسمه بأحرف من ذهب في التاريخ، ولقب بـ"زعيم المسرح الفكاهي".



كان "الريحاني" يستخدم خليطًا من اللهجة المصرية العامية، واللغة العربية الفصحى معللًا ذلك بقوله: "عايزين مسرح مصري، مسرح ابن بلد فيه ريحة الطعمية والملوخية مش ريحة البطاطس المسلوقة، والبوفتيك مسرح نتكلم عليه اللغة اللي يفهمها الفلاح، والعامل، ورجل الشارع ونقدم له ما يحب ان يراه ويسمعه".



ابتكر شخصيَّته المشهورة "كشكش بك"، العُمدة الريفي، بدأ الريحاني تطوير فن المسرح بتقليص المساحة المخصصة للرقص والغناء لصالح الكوميديا، لتتراجع شخصية "كشكش بك" التي كانت تعد رمزًا للنظام الإجتماعي في المسرحيات قديمًا.



أسس فرقته المسرحية التي عمل بها مؤلفًا ومخرجًا مسرحيًا وبطلًا لها قبل أن يتحول إلى كاتب ومخرج وممثل سينمائي، أيضًا فيما بعد، عند ظهور السينما. قام الريحاني بتأليف 33 مسرحية، أخرجها وقام ببطولتها جميعًا.



زكي طليمات



طليمات هو أحد رواد المسرح المصري، إذ أسس مجموعة من أهم المشروعات المسرحية في مصر. ففي عام 1944، عُيّن كأول مدير للمعهد العالي للتمثيل. وتخرج على يديه أجيال من أهم ممثلي السينما والمسرح.



كما أنه صاحب مبادرة تأسيس المسرح المدرسي عام 1937، الذي انتشر واستهدف التلاميذ في أنحاء البلاد. وفي إحدى حلقات البرنامج التليفزيوني "لقاء مع فنان" عام 1974، قال طليمات عن هذه الفكرة إنها بمثابة إعداد جمهور للمسرح أكثر منها للبحث عن مواهب. وقال إن الممثل "يولد والموهبة بداخله، لا يكتسبها بالضرورة. لكن الطالب الذي اعتاد على المسرح في صغره، سيبحث عنه عندما يكبر".



وأسس طليمات أول معهد للتمثيل في مصر عام 1930، وهو معهد فن التمثيل العربي. وأُغلق المعهد بعد عدة سنوات بسبب هجوم الفرق المسرحية التي رأت فيه تخريبا للمهنة من ناحية، ورموز المجتمع المحافظ من ناحية أخرى الذين رأوا في المعهد خرقا للتقاليد.



و كوّن الفرقة القومية للمسرح عام 1935، وكان أول من أخرج أوبريت للفنون الشعبية، وأخرج طليمات حوالي 12 عملا مسرحيا، بالإضافة لترجمة عدد من الكتابات المسرحية العالمية.



وحصل طليمات على عدد من الجوائز، من بينها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون، من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في مصر عام 1961. وجائزة الدولة التقديرية في الفنون، من نفس المجلس عام 1975. وكذلك جائزة التفوق في الإخراج المسرحي.



جورج أبيض



كان أول نقيب للممثلين في مصر، وحين افتتح معهد الفنون المسرحية ظل يدرّس به حتى توفي.



يعتبر من رواد المسرح المصري، ويعود أصوله إلى لبنان وصفه زكي طليمات: بـ"الاستاذ الأول في المسرح العربي" فهو صاحب النقلة النوعية التي حدثت للمسرح المصري في القرن العشرين.



قام بتعريب عدد من العروض المسرحية من الفرنسية إلى العربية وقدمها على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة.



قدم جورج أبيض، أكثر من 130 عرضًا منها "تاجر البندقية، ترويض النمرة، ملكة أورشليم، الحاكم بأمر الله".



فؤاد المهندس



من رواد المسرح المصري الذين لا يُمكن التغاضي عنهم عند التحدث بهذا الصدد النجم الكبير الملقب بـ"الأستاذ" فؤاد المهندس، فهذا النجم كان عمودًا للمسرح سنوات طويلة متتالية وساهم في إخراج جيل عملاق من الفنانين المسرحيين الذين خدموا المسرح كذلك مثل الزعيم عادل إمام.



شارك المهندس في عدد كبير جدًا من المسرحيات وكان أغلبها مع زوجتها النجمة شويكار، لكننا بالتأكيد إذا كنا نبحث عن مسرحية مُعينة يُمكن اعتبارها المسرحية الأهم في هذه الرحلة الخاصة بذلك النجم فهي مسرحية سك على خواتك التي صدرت قبل أكثر من أربعة عقود ولا تزال حتى وقتنا الحالي تُعرض باستمرار وتُعتبر من الأشياء الرئيسية في الأعياد والمناسبات، وهذه ببساطة هي قوة فؤاد المهندس.



عبد المنعم مدبولي



واحد من أبرز رواد المسرح الظروف المادية الصعبة لم تستطع أن تحاصر موهبته التمثيلية، بعد أن ظهرت مبكرا منذ المرحلة الابتدائية، فلم يمنع فقره ترشيحه لقيادة الفرقة المسرحية بالمدرسة، وهي الخطوة التي وضعت حجر الأساس في رحلة مسرحية عظيمة، جعلت "مدبولي" أحد الأركان الخالدة في تاريخ المسرح المصري.



انطلق مدبولي من مدرسته الابتدائية ليؤسس مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي، ساهمت في خروج عدة فرق مسرحية، مثل المسرح الحر عام 1952م، والمسرح الكوميدي عام 1963م، والفنانين المتحدين 1966م، والمدبوليزم 1975م.



عدة مسرحيات قام "مدبولي" بإخراجها أو التمثيل فيها، ومعها مجموعة تجارب لصناعة الفرق المسرحية التي قام بتكوينها قبل فرقته الشهيرة "المدبوليزم"، والتي يرجع اسمها إلى ذلك اللقب الذي أطلقه جمهور "مدبولي" على أسلوبه وأفكاره في الإخراج والتمثيل والتأليف منذ بداية الستينات، والمعتمد على التلقائية التي يتفاعل معها الجمهور سريعا، والأداء بشكل طبيعي؛ سواء في الكلمات أو الحركة، بتلك العناصر عرف الجمهور "مدرسة المدبوليزم الخاصة".



يلتحق "مدبولي" بمعهد التمثيل بكلية الفنون التطبيقية، بصحبة عبد المنعم إبراهيم وعدلي كاسب وعلي الزرقاني، وليطوي السنوات سريعا ويتخرج فى المعهد عام 1945 بتقدير جيد، وينطلق للحياة العملية والتحديات الكبرى حيث يعمل بعدها في بعض الفرق الصغيرة، حتى تأتي اللحظة وينضم إلي فرق "جورج أبيض" و"فاطمة رشدي" و"المسرح المصري الحديث" بقيادة زكي طليمات، والتي قدم فيها أول عمل مسرحي له.



اشترك "مدبولي" مع سمير خفاجي وفؤاد المهندس في تكوين فرقة "الفنانين المتحدين" عام 1959، حيث تم اكتشاف أبرز النجوم الذين سيطروا على الحياة الفنية في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين، منهم عادل إمام، وسعيد صالح والضيف أحمد، أما عن أشهر العروض المسرحية التي قدمها "مدبولي" للفرقة، كانت مسرحيات "ذات البيجاما الحمرا" و"الزوج العاشر"..



مع "فؤاد المهندس" شكل "مدبولي" الثنائي الأجمل في تاريخ المسرح المصري، لم يفترق الصديقان، وصنعا سويا صفحات مجيدة في تاريخ المسرح، ومع تجربتهما في فرقة "الفنانين المتحدين، استقبلا الفنانة شويكار في أول مرة تأتي فيها إلي المسرح، وشهدت خشبة المسرح العديد من المواقف الكوميدية التي تعرض لها "مدبولي" في رحلته مع فؤاد المهندس وشويكار.



سميحة أيوب



إذا ذكر المسرح وجب أن تذكر سيدته الأولى سميحة أيوب، التى استطاعت أن تتقدم صفوف رواده عن جدارة، ولدت فى حي شبرا، وتخرجت من معهد التمثيل سنة 1954، تتلمذت على يد رائد المسرح "زكى طليمات" ومن حينها لمعت على خشبته وتمكنت من اللغة العربية إلى حد الاتقان، ثم عملت كمديرا للمسرح الحديث والمسرح القومى، ومن أهم أعمالها المسرحية "فيدرا، المحروسة، دائرة الطباشير، المتحذلقات".



سميرة عبد العزيز



سميرة عبد العزيز واحدة من أهم عظماء المسرح، فعلى الرغم من نظرة المجتمع وقتها للممثلة، إلا أنها تحدت الجميع والتحقت بمعهد الفنون المسرحية، ومثلت في عروض الفرق الجامعية ونالت كأس التفوق في التمثيل من الرئيس جمال عبد الناصر، كما أنها انضمت لفرقة الإسكندرية المسرحية بجانب المسرح الجامعي.



لم تتوقف مسيرتها عند هذا الحد إنما التحقت بالمسرح القومي واشتركت في كثير من المسرحيات أهمها"وطني عكا، قولوا لعين الشمس، صلاح الدين الأيوبي، بعد أن يموت الملك" ولقبت بقيثارة المسرح.



عايدة عبد العزيز



عايدة عبد العزيز نجمة من أهم نجمات المسرح، حصلت على دبلوم من "المعهد العالى للفنون المسرحية" عام 1959، وطورت أدائها بالانضمام لدورة تدريبية فى الحركة المسرحية والصوت من لندن.



كان أول أعمالها أوبريت "يوم القيامة"، على المسرح الغنائى عام 1961، ومن أهم أعمالها المسرحية بشكل عام "دائرة الطباشير، النجاة، ملك يبحث عن وظيفه، طائر البحر لتشيكوف، المهاجر".



سهير البابلي



ومن أكثر الممثلات اللاتي تربعن على عرش المسرح الكوميدي سهير البابلي،، فقدمت سلسلة من المسرحيات الكوميديا التي تمكنت من منافسة نجوم الكوميديا الرجال وقتها، وتدافع الجمهور أمام شباك التذاكر في محاولة لحضور عروضها الكوميدية الهادفة التي تحمل رسالة من خلال ضحكة، ومن أهم أعمالها " ريا وسكينة ومدرسة المشاغبين، عطية الإرهابية، ع الرصيف".







عادل إمام



نجوم ورواد المسرح المصري الذين حققوا شهرة كبيرة وأثبتوا أنفسهم بقوة، الزعيم عادل إمام، الذي برع في كل مجالات الفن تقريبًا سواء كانت أفلام أم مسرحيات أم مسلسلات، لكن تبقى المسرحيات هي الساحة الكبيرة الواسعة التي وجد فيها إمام نفسه وصنع من خلالها الاسم والشهرة الكبيرين.



بالنسبة لتاريخ الزعيم المسرحي فقد شارك تقريبًا في كل المسرحيات الناجحة، والتي على رأسها الواد سيد الشغال والزعيم ومدرسة المشاغبين وغير ذلك من مسرحيات لا تزال حديث مصر والوطن العربي حتى وقتنا الحالي.



سمير غانم



النجم الكبير سمير غانم، فهو في الحقيقة ليس مجرد ممثل عادي بالنسبة لعالم المسرح على وجه التحديد، وإنما هو في الواقع أب روحي له ساهم في تقديم الكثير من أجل رفع مكانته.



وهذا الأمر يبدأ منذ إنشاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع الضيف أحمد وجورج كأشهر فرقة مسرحية في تاريخ المسرح المصري.



قدم العديد من المسرحيات بشكل منفرد وحقق القدر الكبير جدًا من النجاح ولم يكتفي أبدًا بنجاحاته الأخرى في السينما والتلفزيون، وربما أشهر مسرحيات هذا الرجل على الإطلاق مسرحية المتزوجون مع النجمة شيرين.



محمد صبحي



النجم محمد صبحي، جزء لا يتجزأ منه، وقد ظهر صبحي في سبعينيات القرن الماضي ثم شهد على مدار العقود الثلاث التالية توهجًا خاصًا في عالم المسرح المميز.



كانت البداية من خلال مشاركته في مسرحية مدرسة المشاغبين كبديل لأحد النجوم المنسحبين منها، وطبعًا الأغلبية لا يعرفون ذلك نظرًا لأن النسخة التي شارك فيها محمد صبحي لم يتم تسجيلها في العرض المسرحي التلفزيوني، وشارك في مسرحية هاللو شلبي.



بعد ذلك جاء العديد من المسرحيات انتهى الدرس يا غبي، الجوكر، طبيب رغم انفه، انت حر، الهمجي، وجهه نظر، تخاريف، عائلة ونيس، ماما أمريكا، سكة السلامة، كارمن، مسرحية لعبة الست التي أعاد تقديمها من خلف الراحل نجيب الريحاني.



كرم مطاوع



الفنان والمخرج والمعلم الذي تتلمذ علي يديه الكثيرمن مخرجي وفناني الجيل الحالي الذين يقودون حركة المسرح المصري والعربي فكرم مطاوع هو " قديس المسرح المصري ".



حصل على ليسانس الحقوق ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955، عمل بالمسرح المصري في الستينات والتحق بالمسرح الشعبي وقام بإخراج مسرحية "شعب الله المختار" لعلي أحمد باكثير.



شارك في بطولة مسرحية "وراء الأفق" ليوجين أونيل من أخراج حسن عبد السلام، قدم أول أعماله مسرحية " الفرافير"عام 1964، ثم مسرحية " ياسين وبهية " تأليف نجيب سرور، ثم مسرحية"الفتى مهران" تأليف عبد الرحمن الشرقاوي عام 1965، وهي من تمثيله وإخراجه.



"انقطع عن السينما لعشرين عامًا وتفرغ للمسرح وقدم خلال تلك الفترة مسرحيات يا بهية وخبرينى "من تأليف نجيب سرور) ووطني عكا من تأليف الكاتب عبدالرحمن الشرقاوي، وليلة مصرع جيفارا.



مسرحيته ثأر الله أحدثت أزمة وضجة كبيرة ممنوعة من العرض لممانعة الأزهر وتجمع نصين مسرحيين لعبدالرحمن الشرقاوي هما الحسين ثائرا والحسين شهيدًا.



تولى مسئولية البيت الفني للمسرح، من مسرحياته الأخري "إيزيس" من إخراجه ومن تأليف توفيق الحكيم و"ديوان البقر" من إخراجه ومن تأليف الكاتب أبوالعلا السلاموني.



وقدم مسرحية " 727" وهي من المسرحيات القلائل التي مثل فيها الفنان محمود عبدالعزيز، حصل على وسام الفنون من الدرجة الأولي من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كما تم تكريمه في مهرجان قرطاج.



سعد أردش



سعد عبد الرحمن قردش ولد فى 16يونيو سنة 1924 فى منينة فارسكور محافظة الدقهلية “دمياط “حاليًا بدايته كان موظف فى السكة الحديد ثم إنتقل الى القاهرة ليلتحق بمعهد التمثيل وبالفعل حصل على دبلوم المعهد سنه 1950 بعد ذلك ذهب أردش ومجموعة من زملائه خريجى المعهد لزكي طليمات والذي كان وقتها عميد للمعهد ومدي الفرقة القومية للتمثيل وطلبوا منه الالتحاق بالفرقة لكنه اعتذر بقلة ميزانية الفرقة وقتها والتي كانت لا تزيد عن 7000 جنيها ولن تكفى لدفع رواتب للمعينين الجدد مما شجع أردش إلى تكوين فرقة حرة تعاون فيها مع كاتب ناشئ وقتها يدعى نعمان عاشور وقدما من خلال هذه الفرقة عرضهما الأشهر "الناس اللي تحت".



و قد حصل على بكالوريوس العلوم المسرحيةسنة 1952 وليسانس الحقوق من جامعة عين شمس سنة 1955 وفى أواخر الخمسينات سافر أردش فى بعثة الى إيطاليا كما حصل على الدكتوراة من الأكاديمية الدولية للمسرح بروما عام 1961.



و فى أوائل الستينات عاد من البعثة ومعه الكثير من الأفكار المسرحية وخاصة أفكار "برتولت بريخت" ونظريته فى كسر الايهام وقرر تقديم العديد من مسرحياتة وأولها "دائرة الطباشير القوقازية" وقد ظل سعد أردش مخلصًا لبريخت طيلة حياته حتى أن آخر مسرحية قدمها للمسرح القومى كانت "الشبكة" سنة 2007 وهي عن نص بريخت "قيام وسقوط مدينة ماهوجني".



عمل الفنان الراحل استاذا ورئيسًا لقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتدرج في عدة مناصب حتى أصبح رئيسًا للبيت الفني كما كان عضوًا في لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.



حصل على العديد من الجوائز وهي: "جائزة الدولة التقديرية من المجلس الأعلى للثقافة وشملت رحلته الفنية التي استمرت لقرابة 40 عامًا أعمالا متميزة سواء في التمثيل أو الإخراج، وسام العلوم والفنون سنة1967.



محمد نجم



بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وابتعد عن السينما والتلفزيون منذ أن أسس مسرحه الخاص، الذي يحمل اسمه، واتجه إلى المسرح الكوميدي وأصبح علامة بارزة في الكوميديا وحقق من خلاله نجاحات باهرة من خلال أدائه الساخر، الذي ينتزع الضحكات من القلوب، وحركاته الكوميدية التي يتميز بها على سائر أقرانه من هذا العصر.



ومن خلال المسرح الذي حقق به، نجاحات عديدة في المسرح الكوميدي، ومن أشهر مسرحياته عش المجانين التي اشتهر فيها بمقولة "شفيق يا راجل!"، التي حققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، من بعد أن أسست فرقته الكوميدية التي تحمل اسم "فرقة نجم".









