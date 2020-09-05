الديهي يعترف: ارتكبت مع باقي الإعلام هذا الجرم بحق الوطن

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه على غرار باقي وسائل الإعلام ارتكب دون أن يدري جرمًا حقيقيًا ضد الوطن، عندما اهتم بالمجرمين والتافهين من مؤدي المهرجانات والفن الهابط، وترك النماذج المصرية المشرفة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن البعض يختصر الدولة المصرية في قضايا "الفيرمونت"، و"بنات التيك توك".



وتابع: "أولاد مصر ليسوا الفيرمونت"، مستطردًا أن مصر الحقيقية النظيفة أمثال إبراهيم عبدالناصر، المعروف بـ"بائع الفريسكا"، فهذه النماذج "تنضح إخلاصًا".



وأكد مقم البرنامج، أن بناء الأمل صناعة معقدة وصعبة وتحتاج من الجميع المشاركة، بينما سماسرة الإحباط لن ينتصروا.



وفي سياق متصل أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي».



وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.



وأهابت «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.

