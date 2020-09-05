مياه قنا تحذر من انقطاع المياه بسبب سوء الأحوال الجوية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن انقطاعات مياه بعدة اماكن بمحافظة قنا بسبب سوء الاحوال الجوية وانقطاع التيار الكهربي عن بعض محطات المياه بقنا

كما وجه المهندس محمد جلال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، رؤساء القطاعات ومديري الافرع برفع درجة الاستعداد نظرا لسؤء الاحوال الجوية وتحسبا لسقوط أمطار.

كما صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 171 حالة تعدي.


وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة ان حملات الإزالة نجحت في إزالة 114 حالة تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمراكز ابوتشت ونجع حمادي ودشنا والوقف وقنا وقوص وقـفط بمساحة إجمالية 72 الف و793 متر مربع، كما نجحت في إزالة 18 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي ونقادة ودشنا ونجع حمادي بمساحة اجمالية 26 فدان و20 قيراط و10 أسهم، بالإضافة إلي ازالة 37 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز دشنا والوقف وقنا وقـفط بمساحة فدان واحد و7 قراريط و22 سهم، وازالة 2 حالة بناء عشوائي بمركزي الوقف وقنا بمساحة 180 متر مربع.

وأكد محافظ قنا علي استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

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