بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، استبعاد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، من قائمة مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الأحد.

 

واشتكى زيزو من بعض الآلام بالعضلة الأمامية، وهو ما دفع المدير الفني لاستبعاده من مواجهة الطلائع لعدم تفاقم الإصابة.


وكان طبيب الزمالك قد أعلن غياب الثنائي محمود الونش ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن مباراة الفريق القادم ضد طلائع الجيش.

  

ويلتقي الزمالك مع الطلائع، غدا الأحد، في الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

 

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في المسابقة، برصيد 48 نقطة، متخلفا بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر، كما ستخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم.

أخبار تهمك

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 10 ساعة

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ 39 دقيقة

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ ساعتين و 39 دقيقة

دعم البحرين.. مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ 39 دقيقة

نجمي برشلونة يواصلان غيابهم عن التدريبات لهذا السبب

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

09:01 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

08:03 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب