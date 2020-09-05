بعد الونش وشيكابالا.. الزمالك يفقد نجم جديد أمام طلائع الجيش
السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:29 م
الفجر الرياضي
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قرر الفرنسي باتريس
كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، استبعاد أحمد سيد "زيزو" لاعب
الفريق، من قائمة مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الأحد.
واشتكى زيزو من
بعض الآلام بالعضلة الأمامية، وهو ما دفع المدير الفني لاستبعاده من مواجهة الطلائع
لعدم تفاقم الإصابة.
ويلتقي الزمالك
مع الطلائع، غدا الأحد، في الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة
الـ25 من الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الفريق الأبيض
المركز الثاني في المسابقة، برصيد 48 نقطة، متخلفا بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر،
كما ستخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم.