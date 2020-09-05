لهذا السبب لقاء الخميسي تتصدر تريند جوجل

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تصدرت الفنانة لقاء الخميسي، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد نشر صورة جديدة لها تفاعل معها الجمهور.



وظهرت لقاء الخميسي، وهى ترتدى توب أبيض بسيط مع رباط للرأس باللون الأحمر تميز بنقوشات عصرية وساعة من نفس اللون ،كما رفعت شعرها ولم تتكلف في وضع الكثير من المكياچ.



يشار إلي أن لقاء الخميسي، تعتبر من أكثر الفنانين التي تشارك جمهورها بتفاصيل يومها السعيدة مع جمهورها عبر السوشيال ميديا.