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شهدت اختبارات برنامج اكتشاف المواهب، بمحافظة المنيا في يومها الثاني إقبال كبير من قبل اللاعبين حرصا علي المشاركة في تلك الاختبارات.



وأقيمت اختبارات اليوم الثاني علي ملعب مركز شباب مغاغه بالمنيا في حضور الجهاز الفني بقيادة محمد خيري المشرف علي البرنامج بمحافظة المنيا وباقي أعضاء الجهاز الفني الإداري، و إقبال كبير في اليوم الثاني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا المركز الإعلامي.



وتم تقسيم اللاعبين خلال الاختبارات وفقا للمراحل العمرية وأجريت اختبارات لهم وتم اختيار عدد من اللاعبين المميزين الذين سيكملون في المسابقة نحو الوصول للافضل.



كما حرص عدد من اولياء الامور علي التواجد برفقه أبنائهم لمؤازرتهم خلال الاختبارات، وشهدت الاختبارات حاله من التنظيم الشديد منذ بدايه اليوم.



ووجه الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا الشكر لكل اللاعبين الذين شاركوا في الاختبارات وظهروا بشكل جيد وفي إطار من الروح الرياضية.



كما وجه الجهاز الفني الشكر والتقدير لمسئول مركز شباب مغاغه، علي استقبال أعضاء الجهاز الفني.