السياحة والآثار تكشف حقيقة إطلاق ألعاب نارية فى محيط الأهرامات

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أكد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، أن الألعاب النارية التي تم إطلاقها منذ قليل أثناء مراسم احتفالية سحب قرعة النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد في منطقة الجولف الخاصة بأحد الفنادق الواقعة بجوار منطقة أهرامات الجيزة، بعيدة تماما عن الأهرامات وأبو الهول.

وأوضح محي الدين أن المنطقة التي تم إطلاق الألعاب النارية بها تقع بالمنطقة الصحراوية التي تبعد 900 متر جنوب منطقة الأهرامات وهو مكان آمن. 

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قال السيد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تسرع في عملية صرف الدعم العاجل للمرشدين السياحيين لمدة أربعة أشهر، فى أقرب وقت ممكن. 

وأشار شلبي إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة لتجميع كافة البيانات والأرقام القومية للمرشدين السياحيين على مستوى الجمهورية، وارسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الإجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وجه السفير أرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على التعاون المثمر والفعّال بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال العمل الأثري والسياحي، 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين إيساغالييف والعناني عصر أمس الخميس، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث حرص السفير على لقاء السيد الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.

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