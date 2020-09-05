عاجل - تعرف على نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أقيمت اليوم السبت، مراسم سحب قرعة النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021)، في حفل مبهر شهدته منطقة أهرامات الجيزة، وأسفرت عن مجموعات قوية وأخري متوازنة في البطولة العالمية.
ووقع منتخب مصر "مستضيف البطولة"  في المجموعة السابعة مع منتخبات (السويد – التشيك – ممثل أمريكا الجنوبية).

وأعلن هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد اختيار منتخب مصر المجموعة السابعة بالبطولة، خاصة وأن العرف السائد ببطولة كأس العالم لكرة اليد يمنح المنتخب المستضيف أحقية اختيار مجموعته بالبطولة.

أما بالنسبة لباقى المنتخبات العربية بالبطولة، وقع منتخب تونس بالمجموعة الثانية مع (إسبانيا – البرازيل – بولندا)، بينما وقع منتخب قطر بالمجموعة الثالثة مع (كرواتيا – اليابان - أنجولا).

ووقع منتخب البحرين بالمجموعة الرابعة مع منتخبات (الارجنتين – الدنمارك – الكونغو الديمقراطية)، وتواجد منتخبي الجزائر والمغرب معا بالمجموعة السادسة مع (البرتغال وأيسلندا).

وجاءت نتائج قرعة بطولة كأس العالم 2021 كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المجر - ألمانيا – أوروجواي - كاب فيردي.

المجموعة الثانية:  تونس - إسبانيا – البرازيل -  بولندا.

المجموعة الثالثة:  قطر - كرواتيا – اليابان - أنجولا.

المجموعة الرابعة: الأرجنتين - الدنمارك – البحرين - الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الخامسة: النمسا - النرويج – فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية.

المجموعة السادسة: الجزائر - البرتغال – أيسلندا - المغرب.

المجموعة السابعة: مصر - السويد – التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية.

المجموعة الثامنة: بيلاروسيا - سلوفينيا - كوريا الجنوبية - روسيا.

ويشارك في النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد32 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة، تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا للقرعة وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وسيتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعات للدور الرئيسي، بينما تنتقل الثماني منتخبات غير المتأهلة إلى كأس الرئيس.
وفي الدور الرئيسي للبطولة سيتم تقسيم الـ24 منتخبا المتأهلين على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب والذي يستمر حتى المباراة النهائية للبطولة.

عاجل - تعرف على نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021
عاجل - تعرف على نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

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