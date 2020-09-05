الجنيه الاسترليني يخسر 19 قرشا أمام الدولار في أسبوع

خسر الجنيه الاسترليني خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 19 قرشا من قيمته أمام الجنيه المصري، الذي بدأ في استعادة قوته أمام العملات الأجنبية، مع عمل الحكومة على تقليل الحكومة للآثار السلبية من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وكشف البنك المركزي، أن الجنيه الاسترليني سجل في بداية تعاملات الاسبوع الماضي قيمة 21.11 جنيه للبيع و21.24 جنيه للشراء أمام الجنيه المصري،بعدها دخل في رحلة من الخسائر ليصل بنهاية تعاملات الأسبوع إلى مستويات 20.9 جنيه للشراء و21.0 جنيه للبيع