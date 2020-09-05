عاجل - مجموعة متوازنة لمنتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2021

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أجريت اليوم السبت، قرعة النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021)، تحت سفح أهرامات الجيزة، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء وكبار الشخصيات وممثلي الدول المشاركة بالبطولة العالمية.
وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر  في المجموعة السابعة مع منتخبات: (السويد – التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية).

وأعلن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد اختيار منتخب مصر اللعب في المجموعة السابعة، حيث يمنح الإتحاد الدولي المنتخب "المستضيف" أحقية اختيار مجموعته وفقًا للعرف السائد في البطولة.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم لكرة اليد في الفترة من 14 وحتي 31 يناير العام المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة، تحدد منها 30 منتخبًا بشكل رسمي بينما يتبقي مقعدين سيتحددان عن طريق بطولة الفرصة الأخيرة لأمريكا الجنوبية والوسطى للأمم، وبطولة اتحاد الكاريبي للأمم.

وتم توزيع الـ32 منتخبًا المشاركين بالبطولة على 8 مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وستقام بنظام الدوري من دور واحد، وسيتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعات للدور الرئيسي بواقع 24 منتخبًا، بينما تنتقل الثماني منتخبات غير المتأهلة إلى كأس الرئيس.

أما في الدور الرئيسي للبطولة سيتم تقسيم الـ24 منتخبا المتأهلين على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب والذي يستمر حتى المباراة النهائية للبطولة.

وستقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021) على ٤ صالات رئيسية هي:(الصالة الكبري بإستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وبرج العرب، الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر).

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