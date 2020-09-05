"أوفر وصحية".. تعرف على تفاصيل النقود البلاستيكية

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عقب الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي،على إعلان البنك المركزي إصدار العشرة جنيهات البلاستيكية، وستكون من مادة البوليمر خلال الفترة المقبلة.



وقال "جاب الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن إصدار العشرة جنيهات البلاستكية لا يقصج منه إلغاء إلغاء العملة الورقية، موضحا أنها مطبقة في عدد من الدول، فهى نوع من التطور.



وأوضح أن هناك مطبعة جديدة على أحدث طراز البنك المركزي سيتم افتتاحها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيطبع بها النقود البلاستيكية، منوها بأن النقود البلاستيكية تكلفتها أكبر ولكن عمرها الأطول يجعلها أوفر، فضلا على أنها صحية أكثر.



وفي سياق آخر، خسر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5 قروش من قيمته؛ ليواصل الجنيه مرحلة تعافيه والتي بدئها مع تقليل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري بعد تقليل الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية.







وقال البنك المركزي إن سعر صرف الدولار سجل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، مقابل مستويات 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع كان قد حققها في أول أيام تداولاته الأسبوع الماضي.











وعلى صعيد أسعار في باقي البنوك، فقد سجل في بنوك الأهلي المصري، ومصر سجل 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.، وفي بنك كريدي أجريكول سجل 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.







وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي نحو 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع أما في بنك الإسكندرية فقد حقق 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.



