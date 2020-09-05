وزيرة الثقافة تكرم الفنانين في يوم المسرح المصري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:21 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
أماني سلام
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قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بتكريم عدد من رموز المسرح، بصحبة عدد من الفنانين، منهم المخرج خالد خلال، صبري فواز، لقاء سويدان، بالاضافة إلى ايهاب فهمي مدير المسرح القومي.


ومن ضمن الفنانين التي تم تكريمها
فهمي الخولي، خالد جلال وعبدالرحمن الشافعي، رجاء حسين، والمخرج حمدي طلبة ، وأسماء الراحلين الكاتب د.محسن مصيلحي، مصمم الديكور حسين العزبي ، المخرج حسين محمود ، وتكريم خاص لاسم الراحل د. علي الراعي.


كما تضمنت الاحتفالية بيوم المسرح المصري تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة، من إخراج ناصر عبدالمنعم.

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