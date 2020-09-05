الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»









تمسك مسؤولو نادي بتروجت ببيع كريم طارق صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المالية.





بتروجيت يقرر بيع كريم طارق





وتألق كريم طارق بشكل ملحوظ مع الفريق العسكرى فى الموسم الحالى وهو ما جعل أندية عدد من الأندية يتسابقون على التعاقد معه لتدعيم منطقة وسط الملعب على رأسهم الأهلي والزمالك و بيرميدز.

ويرغب مسئولو بتروجت فى تحقيق أكبر استفادة مالية من بيع كريم طارق فى ظل تصاعد أسعار اللاعبين فى سوق الإنتقالات حاليا.





وعلى الرغم من العروض التى قدمها مجلس إدارة الزمالك من أجل التعاقد مع كريم طارق بشكل رسمى إلا أن بتروجت طلبوا التمهل لحين انتهاء الموسم الكروي الحالي.





الجدير بالذكر أن الزمالك يواجه منافسة شرسة من الأهلي وبيراميدز على ضم كريم طارق صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بتروجيت، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.



