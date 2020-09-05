وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:01 م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
داليا الحسين
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كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إقامة مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل، للإعلان عن ملامح الدراسة خلال العام الدراسي الجديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت إنه سيتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل حضور وغياب الطلاب بالعام الدارسي الجديد.

وحول أزمة تسريب امتحان الدبلومة الأمريكية قال إن الهيئة الأمريكية للامتحانات ألغت امتحان الـ SAT في مصر بعد ثبوت تسرب الأسئلة وقامت الإدارة الأمريكية برفع دعاوى على الأشخاص الذين قاموا بتسريب الامتحان.

وكشف أنه تم اعتماد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية وهي اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، موضحا أن هذه الشهادات ليست مصرية وإنما شهادات أجنية مسئولة عنها جهات أخرى.

وأضاف الدكتور طارق شوقي أن امتحان ATC يعقد إلكترونيا وهو ما يقلل من فرص التسريب، موضحا أنها لا تختلف كثيرا عن امتحان SAT، موضحا أن الامتحان الذي تم تسريبه هو امتحان ورقي عكس امتحان الـ ATC.

ورفض وزير التربية والتعليم التعليم الفني أي محاولات لتفادي امتحان الـ ATC مؤكدا أنه تواصل مع خالد عبد الغفار وتم الاتفاق على تأجيل التنسيق مع الطلاب الذين تعرضوا لتلك الأزمة بعد تسريب الامتحان.

وشدد طارق شوقي على أن اكتمال الدبلومة الأمريكية لن يتم سوى من خلال أعمال السنة ودرجات الامتحان، موضحا أنه ليس من العدالة أن يتم مساواة من حصل على امتحان السات واجتهد وبين من قرر تأجيله لأخر لحظة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن كل دولة لها شكل في تقييم طلابها فالقرار الخاص بهذه الشهادات الأجنبية مسئولة عنها الجهة التي تدير الامتحانات.

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