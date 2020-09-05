أنطلاق احتفالية يوم المسرح المصري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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انطلقت احتفالية يوم المسرح المصري منذ قليل لأول مرة منذ إقراره بأن يقام يوم 5 سبتمبر من كل عام، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.


و بالتزامن مع ذكرى شهداء حريق بني سويف، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر في دورته الـ 27، وذلك بالمسرح القومي بالعتبة.
كما يشارك في الاحتفالية قيادات وزارة الثقافة ومنهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان التجريبي ومجموعة كبيرة من النقاد والفنانين ومنهم الناقد محمد الروبي والناق.

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