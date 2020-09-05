وزير التعليم يكشف تفاصيل حل مشكلة إلغاء امتحان الـ sat

طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلاب الدبلومة الأمريكية بحل مشكلتهم فيما يخص امتحان الـ sat، مشيرا إلى أن الوزارة والدولة تحاول مساعدة الطلاب رغم أنها شهادة أجنبية.





وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم السبت إن الجهات المسؤولة عن هذه الشهادات والامتحانات جهات دولية، منوها إلى أن امتحان الـ sat امتحان دولي وتم الغائه مؤخرا بسبب التسريب.





وتابع وزير التربية والتعليم:" نبحث عن وسيلة أخرى بديلة لمساعدة الطلاب على دخول الجامعة، ومنذ 7 اسابيع اعتمدنا امتحان آخر مستخدم في أمريكا له نفس الهدف وهو الـ act، ونساعد الشركة بمراكز امتحانات".





وأضاف:" تأجيل التنسيق للطلاب الذين لم يحصلوا على فرصة دخول امتحانات الـ act، والدولة قررت إعداد امتحان مصري لقياس تحصيل طلبة الدبلومة الأمريكية كي لا نعتمد على طرف اجنبي فقط ونعمل على هذا الأمر".





وأردف طارق شوقي قائلًا: "المناهج مماثلة وامتحان الـ act مماثل لامتحانات الـ sat"، مضيفا:" التقييم لطلاب الدبلومة الأمريكية متكون من اعمال السنة ودرجات امتحان".





وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حل مشكلة طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية في مصر، من خلال اعتماد امتحان ACT في مصر.





وأوضح شوقي عبر فيديو مسجل، أن الدولة اعتمدت الـACT منذ سبعة أسابيع لتعويض الطلاب عن السات.

وأشار شوقي إلى أن امتحان ACT يعقد إلكترونيًا وهو ما يقلل من فرص التسريب مثل ما حدث في السات، مؤكدا أنه غير مختلف عن السات ومقارب له في أمريكا وفي كل دول العالم.





وأبدى شوقي فخره بإتمام العام الدراسي في المدارس المصرية بنجاح في فترة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في حين حدث مشاكل في بعض الدول مثل الشهادة البريطانية والأمريكية وإلغاء امتحاناتها بسبب تلك الجائحة.



