شيفتشينكو: منتخب إسبانيا قادر على السيطرة أوروبيا وعالميا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أثنى أندري شيفتشينكو، المدير الفني لأوكرانيا، اليوم السبت، على منتخب إسبانيا ومدربه، لويس إنريكي، مؤكدا أنه فريق "لا يُهزم"، وقادر على السيطرة على "أوروبا والعالم".

 

وقال شيفتشينكو خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة المنتخبين غدا على ملعب (ألفريدو دي ستيفانو)، في ثاني جولات المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية "منتخب إسبانيا لا يُقهر، ويلعب بطريقة ممتازة".

 

وتابع: "الكرة الإسبانية دائما ما تهيمن على أوروبا والعالم، ولديها لاعبون ممتازون".

 

وحول قلقه إزاء حالة الإجهاد التي قد تصيب لاعبيه، أشار الهداف التاريخي لمنتخب بلاده (48 هدفا) إلى أنهم يستعدون "على المستويين النفسي والبدني" لمواجهة قوة كبيرة مثل إسبانيا.

 

كما تحدث شيفتشينكو عن الوضع الحالي لكرة القدم، مع إقامة المباريات دون جماهير، قائلا "علينا جميعا التأقلم على الوضع الجديد، أشياء كثيرة تغيرت، والأمر ليس مهما لأن كرة القدم مستمرة".

 

وأضاف "كل الدول تبحث عن حلول حتى لا تتوقف الأمور، متأكد من عودة الجماهير للمدرجات في وقت قريب، لكن الأهم حاليا هي الصحة، والبحث عن حل لفيروس كورونا".

 

وتحتل أوكرانيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على سويسرا (2-1)، بفارق نقطتين أمام ألمانيا وإسبانيا، اللتين تعادلتا بهدف لمثله في شتوتجارت.

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