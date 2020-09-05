الري تزف بشرى سارة عن الفيضان بمصر (فيديو)

طمأن المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، المصريين بشأن وضع الفيضان في مصر هذا العام، مشيرا إلى أن أدوات الرصد تدل على أن الفيضان هذا العام "عالٍ"، ومبشر.





وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أننا في بداية العام المائي، منوها بأن حجم ونوع الفيضان سيظهر مع نهاية شهر سبتمبر بشكل تفصيلي، مضيفا أن الأمطار التي تساقطت على السودان أدت لحدوث أثار جانبية.





واعتبر أن ما تمر به السودان حاليا يشبه وضع مصر بموسم السيول، مثمنا دور السد العالي في حماية مصر من الفيضانات الجائرة الذي يمكن أن يسبب خطورة على الأرواح أو الممتلكات، مضيفا: "الفيضان هيكون فوق المتوسط"، مشددا على ضرورة التعامل بشكل فوري وجيد مع التعديات على نهر النيل حتى لا يحدث اختناق في المجرى المائي، ومن ثم قد تحدث آثار سلبية تؤثر على الأرواح والممتلكات.





في ظل أزمة الفيضانات والسيول التي تشهدها السودان، تسببت في وفاة العشرات، وهدم آلاف المنازل، سارعت الدولة المصرية، لدعمها، بالتنسيق مع جهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دعم مصر لشقيقتها السودان جراء السيول والفيضانات بالاتصال بجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعياتها.





فيضانات في السودان





البداية، حينما ارتفع منسوب مياه نهر النيل في السودان ووصل إلى أكثر من 17 مترًا، حيث دخلت الفيضانات إلى المنازل وهدمت نحو 60 ألف منزل، كما تسببت في عشرات الضحايا.





طوارئ بسبب السيول





وقرر مجلس الأمن والدفاع السودانى اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية" وإعلان حالة الطوارئ فى كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التى ضربت البلاد.





وحسب آخر تقرير للمجلس القومى للدفاع المدنى بالسودان، ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات فى مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 94 وفاة، و46 مصابا، فيما أنهار 20 ألفا و975 منزلا بشكل كلي، و37 ألفا و516 منزلا بشكل جزئي.





السيسي يدعم السودان





وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تضامنه مع الشعب السوداني جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق.





وتابع "السيسي" عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "نتضامن مع أشقاءنا السودانيين حكومة وشعبًا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد، التي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".





وأكد الرئيس، استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.





جهود الإغاثة الإنسانية





ودعمت وزارة الخارجية، حكومة وشعب السودان الشقيق، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات.



