أحمد موسى: مدارس دولية لم تلتزم بنسبة 7 % للمصروفات (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مدارس دولية لم تلتزم بنسبة 7% زيادة في المصروفات الدراسية في العام الدراسي الجديد.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن هناك عددًا كبيرًا من أولياء الأمور يتحدثون إليه ويبكون بعد تسريب امتحانات الـ SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية.



وكشف الإعلامي أحمد موسى أن العام الدراسي كان صعبا على الجميع بسبب فيروس كورونا، وطالب بضرورة الاستماع إلى مشاكل أولياء الأمور.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب زيادة المصروفات فى المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد، 2018- 2019، حسب ما انتهى إليه محضر اللجنة المركزية للتعليم الخاص فى جلسته المنعقدة فى ٣١ ٧ ٢٠١٨، والمعتمد محضرها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.



25% زيادة للمصروفات التى تقل عن 2000 جنيه



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للمدارس الخاصة عربى ولغات والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، أصبحت نسب الزيادة ٢٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من ٢٠٠٠ جنيه، و٢٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه، و١٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٥٠٠٠ جنيه، و١٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ١٠٠٠٠ جنيه؛ ووصلت نسبة الزيادة إلى ٧% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ١٠٠٠٠ جنيه فأكثر.





وشددت الوزارة على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز فى ميزانيات المدارس المشار إليها "إن وجد) فيتم احتساب أيهما أكبر، وعلى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها فى المدارس، والإعلان على موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسى وفقًا للشرائح الجديدة.



تخفيض نسبة الزيادة فى الدولية من 14% لـ 7%



وقالت الوزارة إنه بالنسبة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، يتم العمل بموجب القرار الوزارى(١٧٤) لسنة ٢٠١٧، مع العودة لتطبيق الزيادة المحددة بنسبة ٧% بدلًا من ١٤ % على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدرسة سواء الباقين أو المستجدين على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس ٢٠١٥ ٢٠١٦ ما عدا المدارس التى تم الموافقة على تسوية العجز بها من اللجنة العليا للمدارس ذات طبيعة خاصة (دولية) فيتم الحصول على الزيادة المقررة بالقرار الوزارى المذكور أو الزيادة المقررة لتسوية العجز أيهما أكبر؛ وأوضحت الوزارة أنه على أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها فى المدارس وعلى موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسى.



ولفتت الوزارة إلى أنه بالنسبة للنشاط فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، قررت اللجنة العليا للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، تقسيم النشاط فى المدارس الدولية إلى نشاط صفى وهو النشاط المرتبط بالمنهج الدراسى لنوعية الدراسة الدولية، ويشمل (النشاط الرياضى الفنى الاجتماعى المكتبات التربية البيئية والسكانية، وتحدد قيمته تحت مسمى رسوم النشاط فى اللائحة الداخلية للمدرسة وفقًا للقواعد المقررة لاعتماد اللوائح ومراجعتها لهذه النوعية من المدارس.







