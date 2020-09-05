زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)



ووجه الشكر للمسئولين عن البرنامج بوزارة الزراعة علي سرعة الاستجابة لإقامة هذه الدورة كما قدم التهنئة لجميع الدارسين بمناسبة اجتيازهم الدورة بامتياز، لافتًا أن هذه الدورة تهدف من اجل استخدام امن وامثل للمبيدات حفاظا علي البيئة والإنسان.





وأشار أنه في نهاية الدورة تم منح شهادات معتمدة من وزارة الزراعة للمتدربين لمزاولة مهنة مطبقي المبيدات الزراعية، وللتأكد من ان مستخدم المبيدات شخص مدرب ومؤهل.



وقال الدكتور أيمن يوسف منسق محافظة الفيوم انه تم شرح جميع ما يتعلق بالرش الأمن للمبيدات وكيفية التعامل مع المبيدات بأنواعها، مشيرا أن هذه الدورات مطروحة من قبل وزارة الزراعة ومركز بحوث وقاية النباتات وذلك لإعداد مطبقي مبيدات معتمدين ومدربين علي أساس عالي لتلافي أضرار رش المبيدات والآثار المتبقية للمبيد نظرا لخطورته أثناء الاستعمال وأكد على أن هذه الدورات تقام بجميع مراكز المحافظة، بهدف تدريب الشباب علي أعمال استخدام المبيدات بطرق صحيحة ومثلى.



وبرنامج مطبقي المبيدات تولي التدريب في الدورة مجموعه مميزه من أساتذة المعاهد البحثية المختلفة ومن لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاضر الدورة التدريبية الدكتور جمال محمد معهد بحوث وقاية النباتات والدكتورة شيرين النحاس معهد بحوث أمراض النبات.



اختتمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة فعاليات الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم، تحت رعاية الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وتضمنت الدورة تدريب ٥٠ شاب علي كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة بناء علي خطة وزارة الزراعة بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة، بحضور المهندس فؤاد محمد، مدير إدارة المكافحة والمهندس فكري سلطان، رئيس قسم الرقابة علي المبيدات بالمديرية.أكد وكيل الوزارة أن المديرية تهتم بالفلاح وشباب الخريجين لخلق فرص عمل لهم في قطاع الزراعة ومن اجل إنتاج غذاء امن وصحي حفاظا علي صحة الإنسان والحيوان والمحافظة علي البيئة فقد أولي الاهتمام بهذا البرنامج لمساعدة الشباب في إقامة مشاريع صغيرة وتوفير شباب متدرب وقادر على العمل.