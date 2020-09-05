زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
اختتمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة فعاليات الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم، تحت رعاية الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وتضمنت الدورة تدريب ٥٠ شاب علي كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة بناء علي خطة وزارة الزراعة بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة، بحضور المهندس فؤاد محمد، مدير إدارة المكافحة والمهندس فكري سلطان، رئيس قسم الرقابة علي المبيدات بالمديرية. 

أكد وكيل الوزارة أن المديرية تهتم بالفلاح وشباب الخريجين لخلق فرص عمل لهم في قطاع الزراعة ومن اجل إنتاج غذاء امن وصحي حفاظا علي صحة الإنسان والحيوان والمحافظة علي البيئة فقد أولي الاهتمام بهذا البرنامج لمساعدة الشباب في إقامة مشاريع صغيرة وتوفير شباب متدرب وقادر على العمل.

ووجه الشكر للمسئولين عن البرنامج بوزارة الزراعة علي سرعة الاستجابة لإقامة هذه الدورة كما قدم التهنئة لجميع الدارسين بمناسبة اجتيازهم الدورة بامتياز، لافتًا أن هذه الدورة تهدف من اجل استخدام امن وامثل للمبيدات حفاظا علي البيئة والإنسان.

وأشار أنه في نهاية الدورة تم منح شهادات معتمدة من وزارة الزراعة للمتدربين لمزاولة مهنة مطبقي المبيدات الزراعية، وللتأكد من ان مستخدم المبيدات شخص مدرب ومؤهل.

وقال الدكتور أيمن يوسف منسق محافظة الفيوم انه تم شرح جميع ما يتعلق بالرش الأمن للمبيدات وكيفية التعامل مع المبيدات بأنواعها، مشيرا أن هذه الدورات مطروحة من قبل وزارة الزراعة ومركز بحوث وقاية النباتات وذلك لإعداد مطبقي مبيدات معتمدين ومدربين علي أساس عالي لتلافي أضرار رش المبيدات والآثار المتبقية للمبيد نظرا لخطورته أثناء الاستعمال وأكد على أن هذه الدورات تقام بجميع مراكز المحافظة، بهدف تدريب الشباب علي أعمال استخدام المبيدات بطرق صحيحة ومثلى.

وبرنامج مطبقي المبيدات تولي التدريب في الدورة مجموعه مميزه من أساتذة المعاهد البحثية المختلفة ومن لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاضر الدورة التدريبية الدكتور جمال محمد معهد بحوث وقاية النباتات والدكتورة شيرين النحاس معهد بحوث أمراض النبات.
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)
زراعة الفيوم تختتم دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)

أخبار تهمك

نجمي برشلونة يواصلان غيابهم عن التدريبات لهذا السبب

منذ ساعة

3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ ساعة

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ نصف ساعة

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ نصف ساعة

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ ساعتين و 31 دقيقة

دعم البحرين.. مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعتين

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

09:01 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

08:03 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب