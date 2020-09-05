الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم مسئولو النادي الأهلى موقفهم من بيع عمار حمدى، صانع ألعاب الفريق، المعار إلى طلائع الجيش، إلى الدورى التركى.

 

وأكد سيد عبد الحفيظ فى تصريحات صحفية اليوم: "أن الأهلي  لايفكر في بيع عمار حمدى فى هذه المرحلة السنية، حيث لا يزال لاعبا صغير السن، كما يرغب فايلر فى عودته بالموسم الجديد".

 

وتابع: "فى حال وصول عرض رسمى للاعب فلن نوافق على بيعه، ولكن الأقرب سيكون هو الإعارة بعد الرجوع إلى الجهاز الفنى".

 

ويجيد عمار حمدى اللعب فى أكثر من مركز سواء فى خط الوسط أو تحت رأس الحربة أو مركز الظهير الأيمن.

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