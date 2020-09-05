نجمي برشلونة يواصلان غيابهم عن التدريبات لهذا السبب

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأوروجوياني لويس سواريز والتشيلي آرتورو فيدال غابوا اليوم عن تدريبات برشلونة.





وأكدت وسائل الإعلام أن النجمين غابا عن تدريبات البرسا بإذن من النادي من أجل إتمام إجراءات إنتقال سواريز إلى يوفنتوس الإيطالي وفيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي.





وأفادت وسائل الإعلام بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعلن استمراره مع برشلونة سيقوم بفحص خاص لفيروس كورونا المستجد وسينضم إلى تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه في الوقت نفسه يتواصل غياب اللاعبين الدوليين الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم في بطولة دوري الأمم الأوروبية.



