خاص.. شيرين عبد الوهاب تستعد لتصوير فيلمها الجديد في "يناير"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لتصوير فيلمها الجديد، الذى يحمل اسم "حبيبى"، لتعود به إلى السينما بعد غياب طال لسنوات طويلة.


وكشف المنتج وليد منصور، أن تحضيرات فيلم "حبيبي"، ستكون في شهر ديسمبر، وسوف يتم بدء التصوير في شهر يناير، مشيراً إلى أن العمل من إنتاج وليد منصور، وإخراج محمد شاكر، وتأليف أمير طعيمة، وسوف يتم الإعلان عن أبطال العمل منتصف شهر سبتمبر.



يذكر أن فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد، يعتبر ثاني تجاربها السينمائية، إذ شاركت في بطولة "ميدو مشاكل"، في بداية مشوارها الفني منذ 16 عامًا مع الفنان أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى.

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