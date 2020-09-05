كاتب صحفي عن القبض على صلاح دياب: لا أحد فوق القانون (فيديو)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:29 م
شيماء حسن
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قال احمد ناجي قمحه، رئيس تحرير السياسة الدولية، في تعليقه على إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب بسبب تهربه من الضرائب، لا أحد فوق القانون.

وأضاف قمحه، في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا": "الرئيس السيسي أكد أنه لا يوجد لديه ديونًا عند أحد، ودائما ما كان يشتغل دياب الوسيلة الإعلامية التي كان يملكها من خلال مجموعة من الكتابات الصحفية للتغطية على أعماله".

وتابع "دائما مستشاريه وكُتابه ما كان يحاولون تسيس المسألة، ولكن المسألة لا علاقة لها بالسياسة ولكنها تتعلق بمخالفات طويلة الأمد لرجل لديه علاقة مع أكبر دولة في العالم، عائلته تملك 70% من أعمال كبرى الشركات في مصر، فضلًا عن نفوذه غير العادي ولديه حماية وتسهيلات غير عادية خولته بالاستيلاء على أراضي الدولة وإقامة مصانع عليه بدون ترخيص".

وفي تصريحات سابقة، قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك خبرًا هامًا بخصوص حبس رجل الأعمال صلاح دياب، موضحًا أنه تم تجديد حبسه 15 يومًا. 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن صلاح دياب تهرب من سداد 11 مليار جنيه للضرائب.

ولفت أحمد موسى، إلى أن تم حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا في قضايا استيلاء على أراضى الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص بالإضافة لاتهامه في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11 مليارًا و135 مليون جنيه.
وأشار أحمد موسى، إلى أن القانون يطبق على الجميع، مؤكدًا ان هذا الرقم ضخم وكبير، حيث تم حصر هذه الأموال وتم إصدار بيان بها. 

وأكد "الإعلامي" أن التهرب الضريبي، جريمة مخلة بالشرف فى مصر وفى جميع دول العالم.

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