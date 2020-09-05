أشرف عزب عن مسرحيه سيد درويش حالة خاصة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
أكد المخرج أشرف عزب، مخرج العرض المسرحى فنان الشعب أ"سيد درويش "، المسرحية لها حالة فنية خاصة ساهم في خلقها ديكور مبهر للمهندس محمد عبد الرازق، وملابس تواكب بدايات القرن العشرين للدكتورة نجلاء الفقي، وإضاءة معبرة صممها أبوبكر الشريف، وموسيقي جديدة لألحان الشيخ سيد درويش أعاد توزيعها حمادة الحسيني، واستعراضات متنوعة صممها الفنان وفيق كمال من خلال مجموعة رائعة من الراقصين رجالا ونساء.



وقال عزب، في تصريحات صحفية ، أنه من وراء جميع شاشات عرض وضع مناظرها وأفلامها المخرج ضياء داود، سيمفونية يقودها طاقم من الإخراج المهامين بقيادة وليد سعد.


وشارك في المسرحية ميدو عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، رشا سامي، والمطربين شريف عبد الوهاب، عماد تيسير، سامي عوض الله، ماهر عبيد، وممثلين نجوم وإن صغُرت أدوارهم مثل "محمد عنتر، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني،

أخبار تهمك

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

منذ نصف ساعة

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس

منذ ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من بيع نجم المستقبل

منذ ساعة

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

منذ نصف ساعة

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعتين

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

منذ حوالي 5 ساعات

نجمي برشلونة يواصلان غيابهم عن التدريبات لهذا السبب

منذ ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ حوالي 4 ساعات

دعم البحرين.. مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

06:33 م

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على ضم «الساحر»

09:01 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

08:03 م

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب