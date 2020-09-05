موسى يناشد البنك المركزي إطلاق مبادرة لمساعدة غير القادرين على دفع مخالفات البناء

ناشد الإعلامي أحمد موسى، طارق عامر محافظ البنك المركزي بإطلاق مبادرة لمساعدة غير القادرين على دفع جدية التصالح في مخالفات البناء.





ووجه "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، رسالة إلى المحافظين قائلًا: "لو سمحتم الناس عايزة تقنن أوضاعها، ولو سمحتم براحة شوية وننزل تاني، وأنا مهتم ببلدي وشعب مصر العظيم".





وتابع: "نحن مع قانون التصالح في مخالفات البناء، وعلى كل محافظ في مكانه أن يراعي المواطن اثناء تطبيق التصالح في مخالفات البناء".





ترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:





موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:





أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.





الفئات المطبق عليها القانون:





أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا الي أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.





موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:





أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.





وحدات مركزية لأول مرة:





كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.





محكمة عسكرية:





قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.





مالك الوحدات:



