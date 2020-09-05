في يوم المسرح المصري.. تعرف على أشهر إنتاجاته التي لا زالت في أذهان الجمهور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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في الخامس من سبتمبر كل عام يقف عشاق المسرح دقيقة حداد على أرواح ضاقت الأجساد عن أحلامها، وذلك بيوم المسرح المصري الذي يوافق سنويا ذكرى حريق مسرح قصر ثقافة بني سويف.

بدأ المسرح مع يعقوب صنوع وأبو خليل القباني ثم تدرج الحال إلى فرق مسرحية حرة منها فرقة يوسف بك وهبي التي تقدم التراجيديا أو المأساة وأبو السعود الإبياري وإسماعيل ياسين وبديع خيري وعلي الكسار ونجيب الريحاني في تقديم الكوميديا على نحو آخر.

لم يمر المسرح المصري على التاريخ مرور الكرام، وإنما حفر اسمه في صفحات هذا التاريخ من خلال مجموعة كبيرة من المسرحيات أهمها على سبيل المثال مسرحية مدرسة المشاغبين

هي المسرحية الأبرز والأهم على الإطلاق، وربما الأمر الأكثر إثباتًا لذلك هو كون فريق العمل قد أصبح بأكمله من نجوم الصف الأول لاحقًا، وخصوصًا النجم عادل إمام والنجم سعيد صلاح وكذلك أحمد ذكي ويونس شلبي وكل النجوم الذين شاركوا في هذا العمل بشكل عام على الرغم من كونه قد عُرض في واحدة من السنوات الفارقة في تاريخ مصر والوطن العربي، والحديث هنا طبعًا عن حرب أكتوبر.

لا نزال مع إنتاجات المسرح المصري التاريخية التي لا تزال تحظى بأهمية شديدة حتى وقتنا الحالي مسرحية شاهد مشافش حاجة التي عُرضت في عام 1976، وكما نعلم جميعًا فإن المسرحية هذه المرة قد مرت ببطولة مطلقة جسدها الزعيم عادل إمام، الذي كان لا يزال خارجًا من نجومية مفرطة في المسرحية التي تحدثنا عنها قبل قليل، مسرحية مدرسة المشاغبين.

حققت هذه المسرحية نجاحًا كبيرًا ساهم فيه فريق العمل المتميز وعلى رأسه النجم عمر الحريري.

لم يتوقف المسرح المصري عن إفراز المسرحيات التاريخية الهامة والفارقة منذ نشأته وحتى وقتنا الحالي، وقد كانت مسرحية العيال كبرت الذي صدرت في عام 1979 أفضل نموذج على ذلك.

هذه المسرحية قد حوت بداخلها جرعة عالية من الكوميديا والتألق التمثيلي، شهدت البطولة الثلاثية لسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد ذكي.


لا يُمكننا تناول أشهر إنتاجات المسرح المصري دون أن نمر بمسرحية من بطولة نجم المسرح فؤاد المهندس، وجدت طريقها للانتشار بسهولة بسبب جرعة الكوميديا المُذهلة الموجودة بها.

مرة أخرى يعود الزعيم عادل إمام، من خلال بطولة مسرحية جديدة قام ببطولتها في تسعينات القرن، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ المسرح المصري، والحديث هنا عن مسرحية الواد سيد الشغال التي شارك في بطولتها بالإضافة إلى الزعيم، النجم عمر الحريري ورجاء الجداوي ومصطفى متولي وآخرين غيرهم من نجوم المسرح في ذلك التوقيت.





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