خاص.. يحيي الفخراني يستعد لمفاجأة في رمضان 2021

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يستعد الفنان يحيي الفخراني لخوض تجربة درامية جديدة في السباق الرمضاني القادم 2021، بعد غيابه عن رمضان الماضى.





وقال الفنان رامز أمير في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أنه تم التعاقد معه على مسلسل في رمضان 2021، من بطولة النجم يحيي الفخراني، وأنه لا يستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العمل، مشيراً إلى أنه سعيد بعودته للعمل مع يحيي الفخراني من جديد.



يشار إلى أن آخر أعمال يحيى الفخراني بالدراما مسلسل "بالحجم العائلي"، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وشاركه البطولة كلا من ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، ندا موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، وديانا هاشم وآخرون.