أحمد الشامي يحتفل بعيد ميلاد أبنته خديجة

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أحتفل الفنان أحمد الشامي، بعيد ميلاد أبنته خديجة الرابع من خلال توجيه رسالة لها تعبر عن مدي حبه الشديد لها.





ونشر الشامي؛ صورة تورته العيد ميلاد، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا "خديجة أحمد الشامي بقا عندها 4 سنين ربنا يخلينا ولادنا كلهم ويحفظهم من كل شر".





يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد الشامي، مسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبري، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.