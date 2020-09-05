إزالة 171 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية في قنا

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صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 171 حالة تعدي.



وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة ان حملات الإزالة نجحت في إزالة 114 حالة تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمراكز ابوتشت ونجع حمادي ودشنا والوقف وقنا وقوص وقـفط بمساحة إجمالية 72 الف و793 متر مربع، كما نجحت في إزالة 18 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي ونقادة ودشنا ونجع حمادي بمساحة اجمالية 26 فدان و20 قيراط و10 أسهم، بالإضافة إلي ازالة 37 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز دشنا والوقف وقنا وقـفط بمساحة فدان واحد و7 قراريط و22 سهم، وازالة 2 حالة بناء عشوائي بمركزي الوقف وقنا بمساحة 180 متر مربع.



وأكد محافظ قنا علي استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.



