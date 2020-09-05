أستقرار جميع أسعار مواد البناء وسط تراجع في حجم الطلب عليها

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم السبت ، أن أسعار مواد البناء سجلت استقرار خلال تعاملات اليوم والفترة الماضية بدعم من توقف اعمال البناء في مختلف المحافظات على مستوي الجمهورية.

وأوضح" الزيني" أن أسعار طن الحديد تراوحت بين 9100 إلى 9500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، والسعر للمستهلك عند 9400 -9900 جنيها كما سجل سعر طم الأسمنت محو 680 جنيها تسليم المصنع، في حين يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 700 إلى 750جنيها للطن، وتراوحت أسعار الجبس بين 550 إلى 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60 إلى 100 جنيها، والطوب بين 750 إلى 950 جنيها للالف طوبة.





وكانت الحكومة اعلنت وقف أعمال البناء في جميع المحافظات لمدة 6 أشهر، مع طلب من اصحاب الوحدات السكنية المخالفة بسرعة توفيق أوضاعهم حتى نهاية 30 سبمتبر، بعدها ستبدأ في إجراءات هدم المنازل المخالفة. التى لم تتصالح مع الحكومة، وفقا لقانون التصالح في مخلفات البناء.