أستقرار جميع أسعار مواد البناء وسط تراجع في حجم الطلب عليها

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:29 م
اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء
الفجر الاقتصادي
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كشف  أحمد  الزيني  رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم السبت ، أن أسعار مواد البناء سجلت استقرار خلال تعاملات اليوم والفترة الماضية  بدعم من توقف اعمال البناء في مختلف المحافظات على مستوي الجمهورية.

 

وأوضح" الزيني" أن أسعار طن الحديد  تراوحت بين  9100 إلى  9500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، والسعر للمستهلك عند  9400 -9900 جنيها كما سجل سعر  طم الأسمنت محو 680  جنيها تسليم المصنع، في حين يصل  للمستهلك بسعر يتراوح بين  700 إلى 750جنيها للطن،  وتراوحت   أسعار  الجبس بين 550 إلى 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين  60 إلى 100 جنيها، والطوب بين 750 إلى 950  جنيها للالف طوبة

 


وكانت الحكومة اعلنت  وقف أعمال البناء في  جميع المحافظات لمدة 6 أشهر، مع  طلب من اصحاب الوحدات السكنية المخالفة  بسرعة توفيق أوضاعهم حتى نهاية 30 سبمتبر، بعدها ستبدأ في إجراءات هدم المنازل المخالفة. التى لم تتصالح مع الحكومة، وفقا لقانون التصالح في مخلفات البناء.

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