الحمام يواجه فاركو وديا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
يلتقي فريق الحمام، مع نظيره، فاركو، في الرابعة من عصر الإثنين المقبل، ضمن استعدادات الفريقان لعودة دوري القسم الثاني.

وسبق لفريق الحمام، خوض مبارتان وديتان، عقب العودة من فترة الراحة الإجبارية، حقق خلالهم الفوز على مركز شباب برج العرب بسبعة أهداف نظيفة، وخسر من بني سويف، بهدفين مقابل هدف.

كما تعادل فاركو، مؤخرا مع بني سويف، بهدف لكل منهما، بملعب برج العرب الفرعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاركو المقابل الحمام

أخبار تهمك

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ ساعة و 28 دقيقة

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ 33 دقيقة

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 8 ساعات

دعم البحرين.. مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

منذ أقل من ساعتين

3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

تريزيجيه يصنع هدفاً فى فوز أستون فيلا على أرسنال

منذ ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شاهد أهداف المباراة الودية بين ليفربول وبلاكبول

منذ أقل من ساعتين

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة الأهلي.. المقاولون يجهز طاهر محمد طاهر للمباريات

منذ ساعة و نصف

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

إسكو يستضيف طوخ استعدادا للقسم الثالث

تلا يواجه التأمين وسبورتينج وديا

فاركو يفوز على ظفار العماني ويواجه الرجاء وديا

موعد وديتي فاركو مع الترسانة وسوهاج

الحمام يتعادل مع فاركو والرجاء يخسر من النجوم ودياً

الحمام يواجه خلود السعودي وديا عصر اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:33 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

07:01 م

دعم البحرين.. مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

06:22 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

05:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب