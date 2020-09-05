الحمام يواجه فاركو وديا

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يلتقي فريق الحمام، مع نظيره، فاركو، في الرابعة من عصر الإثنين المقبل، ضمن استعدادات الفريقان لعودة دوري القسم الثاني.



وسبق لفريق الحمام، خوض مبارتان وديتان، عقب العودة من فترة الراحة الإجبارية، حقق خلالهم الفوز على مركز شباب برج العرب بسبعة أهداف نظيفة، وخسر من بني سويف، بهدفين مقابل هدف.



كما تعادل فاركو، مؤخرا مع بني سويف، بهدف لكل منهما، بملعب برج العرب الفرعي.



