عاجل.. أمطار غزيرة تتساقط بالأقصر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تساقطت، منذ قليل، أمطار غزيرة في محافظة الأقصر، مما أدى إلى اعلان المحافظة حالة الطوارئ والتأهب القصوى.

وشهدت محافظة الأقصر، عصر اليوم، عواصف ترابية، حجبت الرؤيا عن المواطنين، إلا أنها لم تستمر كثيرًا، وغطت السحب الكثيفة سماء المحافظة.

وتشهد المحافظة الأن، تساقط أمطار رعدية فوق المتوسطة إلى غزيرة، مما يثير مخاوف الأهالي من استمرارها.

وكانت توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوبا.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يستمر تأثير منخفض الهند الموسمي على كافة الانحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى (82%) على القاهرة والوجه البحري، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس أثناء فترات النهار.

وأكد خبراء الأرصاد أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا من (20-30%) على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

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طقس درجات الحرارة امطار الاقصر

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