كورونا تضرب صفوف بنى سويف قبل عودة المظاليم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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ضرب فيروس كورونا المستجد، صفوف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويفد أحد أندية المجموعة الأولى، بدورى القسم الثانى .

وععلن مسوؤلى النادى السويفي، عن ظهور حالتين بصفوف الفريق، عقب ظهور نتائج التحاليل والمسحة الأخيرة التى أجريت للفريق بمعسكره بالإسكندرية .

وخاض الفريق السويفى بقيادة مديره الفنى حسن موسي العديد من المباريات الودية وذلك بهدف الاطمئنان على المستوى البدنى والفنى للاعبين خاصة فى ظل غياب بسبب فترة التوقف لمدة أكثر من أربع اشهر .

وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف : للاسف نتيجه التحاليل اسفرت وجود حالتين إيجابي بصفوف الفريق .

واضاف قائلا : الإصابات بدأت تضرب صفوف الفريق بالمعسكر خاصة بعد إصابة اللاعبين ( محمود الحضرى و محروس محمود و بلال سالم و عاطف محمود و على وزه و محمد عبد الجواد و ليتشا ) وأصبح هناك و للاسف نقص عددى كبير .

واختتم بقوله : حسن موسي المدير الفنى للفريق طالب مسوؤلى قطاع الناشئين بتصعيد ٥ لاعبين لسرعه تجهيزهم لمواجهه النقص العددى الذى ضرب الفريق .

وكان بنى سويف قد لعب مباريات ودية بمعسكر الإسكندرية، امام المقاصة وبتروجيت، والحمام، وفاركو، وسبورتنج، وأبو قير.

ويحتل بنى سويف المركز الاول بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 35 نقطة، ويتبقي له 5 جولات متبقية من عمر المسابقة أمام فرق ديروط والفيوم وتليفونات بنى سويف وطهطا .

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