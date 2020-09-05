"لا أحد يستطيع أن يهددنا أو يبتزنا".. المفوضية الأوروبية تحذر تركيا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
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  أكدت المفوضية الأوروبية أن لا أحد يمكنه "تهديدها" أو "ابتزازها"، في إشارة إلى تركيا، حسب ما أكده نائب رئيس المفوضية مارغريتيس سشيناس أمس الثلاثاء لمحطة يونانية.

 

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية جددت تهديدها لتركيا بفرض عقوبات جديدة عليها، على خلفية التنقيب في شرق المتوسط.

 

 

 

وقال المسؤول إن القادة الأوروبيين قرروا منح تركيا "فرصة أخيرة" قبل انعقاد المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر/أيلول الحالي، حيث سيتم مناقشة إجراءات يمكن اتخاذها بحق أنقرة.

 

 

 

وصعد القادة الأتراك واليونانيون من لهجة خطاباتهم في الأسابيع الماضية بينما كانت سفنهم الحربية تلاحق بعضها البعض في شرق البحر المتوسط. وتجري قوات البلدين سلسلة مناورات عسكرية في المنطقة البحرية الواقعة بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية.

 

 

 

وقعت مواجهة عندما أرسلت تركيا سفينة مسح برفقة سفن حربية للبحث عن احتياطيات الغاز والنفط. وأعلنت تركيا أمس الاثنين مد مهمة السفينة "أوروش ريس" عشرة أيام أخرى حتى 12 سبتمبر/ أيلول.

 

 

 

وردت اليونان بإصدار مذكرة مضادة، تطلب من الملاحين تجاهل الإنذار التركي بشأن تمديد الأنشطة البحثية في المنطقة.

 

 

وتجادل تركيا بأن مطالب اليونان في المياه التي تنقب فيها عن النفط غير صحيحة، مصرةً على أن جزر اليونان قرب ساحل تركيا لا يمكن وضعها في الحسبان عند ترسيم الحدود الملاحية. وتتهم أنقرة أثينا بمحاولة الحصول على حصة غير عادلة من موارد شرق المتوسط.

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