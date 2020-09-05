كواليس الاجتماعات التحضيرية لقمة وزراء الخارجية العرب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد مرسي
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القضية الفلسطينية وجائحة كورونا والتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتطورات الوضع في ليبيا، موضوعات من المقرر أن يتم مناقشتها في اجتماع وزراء الخارجية العرب.

يستعد وزراء الخارجية العرب، الاثنين القادم، لعقد وحضور أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية للتحضير لأعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب (افتراضيًا)، يوم 9 سبتمبر الجاري برئاسة فلسطين.

فيما أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن اجتماعات المندوبين الدائمين ستقوم بالإعداد والتحضير لاجتماعات وزراء الخارجية العرب، من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها، ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها.

وأضاف أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددًا من البنود السياسية الأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها التطورات الأخيرة.

وأوضح "زكي" أن المجلس سيناقش أيضًا التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية.

كما انه من المقرر ان يتم مناقشة التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة كورونا والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن، ومناقشة بنود تتعلق بالشؤون المالية والادارية، ويشتمل على تجديد تعيين أمناء عامَّين مساعدين لجامعة الدول العربية.

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