الخرباوي: تمرد داخل جماعة الإخوان بشأن المرشد الجديد (فيديو)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إن هناك تمردًا داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن تولي إبراهيم منير، منصب مرشد الإخوان، أو قائمًا بأعمال المرشد بدلًا من محمود عزت.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن إبراهيم منير شخصية مثيرة للمشاكل ولا يرضى الإخوان أن يكون قائما بأعمال المرشد.

ولفت الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي إلى أن القيادي الإخواني إبراهيم منير كان وثيق الصلة بمحمود عزت القائم بأعمال المرشد السابق.

وأكد الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي أن هناك مرشدًا سريًا اتفقت عليه جماعة الإخوان، ودفعت باسم إبراهيم منير للإعلام ليكون في الواجهة، لعدم تسليط الضوء على المرشد السري، مؤكدا أن المرشد السري المتفق عليه موجود داخل مصر.

وأوضح الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي أن هناك 3 عناصر من الإخوان تابعين لتنظيم« 65 » موجودين داخل مصر لتولي منصب قائم بأعمال المرشد.

وأردف أن من سلم محمود عزت للأمن أحد عناصر الإخوان، وأرشد عن المكان المختبئ فيه، مشيرا إلى أن هناك خلافًا بين الإخوان في السجون، ويعتدون على بعض، ويبيعون بعض بسهولة، وباعوا محمد مرسي بمجرد وفاته.

واستطرد الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، أن الإخوان كانوا يسخرون من محمد مرسي ويعرفون أنه لا يصلح لتولى رئاسة وحدة محلية.

وأكد الخرباوي على أن الإخوان يرتكبون جميع الجرائم ومحمود عزت خطط لارتكاب جرائم وهو في سن السبعين.

وأضاف ثروت الخرباوي، أن 30 ألفًا من شباب الإخوان هربوا إلى تركيا، للحصول على التمويلات، مؤكدا أن المقاول الهارب محمد على انتهى إلى غير رجعة.

وتزايدت حالة الانقسام والتفكك بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، عقب القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، في إحدى الشقق السكنية بمنطقه التجمع الخامس بالقاهره الجديدة.

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